Bülent Ersoy, makyaj malzemelerini anlattı: Aynısından Rihanna'da da var...

Diva ismiyle anılan Bülent Ersoy, dün sahneye çıkmadan önce gazetecileri kulise çağırdı. Burada açıklama yapan Ersoy, “Makyaj malzemem şarkıcı Rihanna’nın 1 hafta önce çıkardığı ‘Fenty Beauty by Rihanna’ ürünlerinden. Türkiye’de bir tek bende var” dedi.

Posta'da yer alan habere göre, Ersoy sahneye üzerinde Çekoslavak Swarowskileriyle süslenen kaz tüyü kullanılarak tasarlanan 40 kiloluk bir elbise ile çıktı.





Rihanna hayranları, ‘Fenty Beauty by Rihanna' ürünlerine herkesten önce sahip olabilmek için mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Bazıları, gece boyunca açılış için mağazanın önünde beklemişti.