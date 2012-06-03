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Bülent Ersoy: Doğurganlık özelliğim olsaydı kürtaj yaptırmazdım

Bülent Ersoy, son dönemin tartışma konusu hakkında konuştu.

03 Haziran 2012 19:18

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'kürtaj' tartışmasına Bülent Ersoy da katıldı. Ersoy, ''Benim doğurganlık özelliğim olsaydı şahsen böyle bir şeyi yapmazdım''dedi.

Bülent Ersoy,  “Benim de doğurganlık özelliğim olsa ben de doğururdum. Devlet ne karar vermiştir o beni ilgilendirmez. Ama ben yaşayan bir varlığın Allah’ın canını üflediği bir varlığın öldürülmesine karşıyım. İnsanlar haddini bilecek. Beş dakikalık istek ve arzularına yenilmeyecek. Kendilerine hakim olacaklar. Böyle şeylere gerek kalmayacak. Benim doğurganlık özelliğim olsaydı şahsen böyle bir şeyi yapmazdım. O duruma getirmezdim hadiseyi. Bir can alıyorsunuz sonuçta. Ben kürtaj olayına, böyle şeylere çok karşıyım” dedi.

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