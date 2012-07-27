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Bülent Ersoy: 2,5 kilo olur mu, dinozor yedim

Bülent Ersoy'un salı akşamı gittiği Etiler'deki ünlü bir restoranda 2,5 kilo et yediği iddia edildi. Ersoy iddialara gülerek yanıt verdi

27 Temmuz 2012 17:05

2,5 kilo et yediği iddiasıyla twitter ’da trend topic olduğunu öğrenince kahkaha krizine giren Ersoy, “Lütfen benimle konuşurken dikkatli olun. Ben trend topic mi ne ondan oldum” diyerek espri yaptı. Hakkındaki 2,5 kilo et yediği iddiasının çok komik olduğunu belirten Ersoy, “Böyle bir şey olabilir mi, insanın tabiatına aykırı bir şey bu... Olacak iş mi? Arkadaşlarımızın yaptığı son derece komik bir şey... Ben de şöyle bir şey espri yaptım; sevgili arkadaşlarım hatalı bilgi vermişler, 2,5 kilo olur mu, ben bir dinozoru yedim ayol. Böyle mantıksız bir şeye mantıklı cevap verilir mi?” diye konuştu.

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