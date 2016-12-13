Bülent Emrah Parlak’tan kendisini hedef gösteren Sabah’a dava

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, kendisini “Türkiye düşmanı” diyerek hedef alan Sabah gazetesine dava açacağını Twitter'dan duyurdu.

Sabah gazetesi, bugünkü birinci sayfasında “Türkiye düşmanları” diyerek Mustafa Altıoklar, Levent Üzümcü, Mirgün Cabas, Cem Mumcu, Şehrazat ve Ceren Moray'ın fotoğraflarını yayımladı.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın da adının geçtiği haber için Parlak’tan yanıt geldi. Oyuncu Parlak, Twitter’dan açıklama yaparak “Kim Türkiye düşmanı? Kim Türkiye sevdalısı? Bunu tarih gösterecek. Sizinle mahkemede hesaplaşacağız Sabah. Yaşasın demokratik laik Türkiye” dedi.