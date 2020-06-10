Bülent Emrah Parlak: TRT'de kara listedeyim ama bunun hesabını verecekler!

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV’de Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar programına konuk oldu. Bülent Emrah Parlak, TRT’nin kendisini kara listeye aldığını iddia etti.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu Ayrıntılar programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu konuyla ilgili şunları söyledi: "Aldığım haberlere göre TRT’de kara listedeyim. Ama bunun hesabını verecekler. TRT için benden vergi alıyorlar. Benim kanalım TRT. Beni orada kimse kara listeye alamaz. Alanlar hesap verecek. Bir susun artık. İnsanlar açlıktan kırılıyor. Yoksulluk sınırı 7 bin 900 liraya dayanmış sen hangi 15 milyondan bahsediyorsun Coşkun Sabah."

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