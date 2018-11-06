Bülent Ecevit, ölümünün 12'nci yılında anıldı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit, ölümünün 12\'nci yılında, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı\'nda dün gerçekleştirilen anma törenine, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ile yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yenimahalle Belediye CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir ve çok sayıda partili katıldı. Bülent Ecevit\'in kabrine karanfil bırakan Başkan Yaşar ve beraberindeki heyet, daha sonra saygı duruşunda bulundu. Törende konuşma yapan CHP\'li Hamzaçebi, \"Dürüst, ilkeli ve halktan yana siyaset anlayışıyla Türkiye siyasi tarihine damga vuran, halkın Karaoğlan\'ı, 3\'üncü genel başkanımız Bülent Ecevit\'i saygı ve özlemle anıyorum\" dedi.

Başkan Yaşar ise \"Merhum başbakanımız, büyük devlet adamı Bülent Ecevit\'i ölüm yıl dönümünde kabri başında andık. Bülent Ecevit siyasi nezaketin simgesi haline gelmiş, halkla unutulmaz ve yıkılamaz bir yakınlık kurmuş nadir siyasetçilerdendi. Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdırmış, her kesimin hayranlığını ve takdirini kazanmıştır. Ecevit halk adamıydı, içimizden biriydi. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI