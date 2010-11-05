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Politika

BÜLENT ECEVİT KABRİ BAŞINDA ANILDI ANKARA (A.A)

05 Kasım 2010 14:47

-BÜLENT ECEVİT KABRİ BAŞINDA ANILDI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Kapatılan Demokratik Sol Halk Partinin (DSHP) yöneticileri, Demokratik Sol Gençlik Hareketi üyeleri ve Ecevitçiler grubu, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i, vefatının 4. yılında kabri başında andı. Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene, kapatılan DSHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erol Demiroğlu, Genel Saymanı Ahmet Unutmaz, eski milletvekillerinden Mehmet Kocabatmaz, Necati Albay, Yekta Açıkgöz, Mehmet Büyükyılmaz, çalışma arkadaşı Sait Kekeç, Ecevitçiler ve Demokratik Sol Gençlik Hareketi üyeleri katıldı. Ecevit'in kabrine çelenk koyulması ve çiçeklerin bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Bülent Ecevit'in çalışma arkadaşı Kekeç, burada yaptığı konuşmada, her zamanki gibi ona ihtiyaçları olduğunu belirterek, ''Bu ülkeyi sizin düşüncelerinizle düzlüğe çıkaracağız'' dedi. Kekeç, Ecevit'i 25 yıldır tanıdığını ifade ederek, onun Cumhuriyet değerlerinden hiçbir zaman ödün vermediğini ve düşüncelerine sahip çıkacaklarını bildirdi. Erol Demiroğlu da Ecevit'in siyasete nezaketi, zarafeti, uzlaşmayı sokan birisi olduğunu ifade ederek, onu anmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Törene katılanlar daha sonra Bülent Ecevit için dua etti. 

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