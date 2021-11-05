Bülent Ecevit, 15'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren eski başbakanlardan Bülent Ecevit için, ölümünün 15. yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törene katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Bugün, aramızdan ayrılışının 15'inci yılında büyük devlet adamı, Başbakanımız, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i kabri başında bir kez daha saygıyla ve özlemle yad ediyoruz” dedi.

DSP'li heyetin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel ve beraberindeki heyet de bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP'li heyet, Ecevit'in kabrine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Açıkel, "Bülent Ecevit bizim sadece Genel Başkanımız ve sadece Başbakanımız olarak değil; dünya sosyal demokrasi tarihine ismini, zor zamanlarda ülkesinin çıkarlarını, ilkelerden ve ahlaki duruşlardan taviz vermeden durabilen nadir liderlerden birisi olarak kaydettirmiştir" dedi.

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