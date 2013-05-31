T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bülent Çolak ve eşi ölümden döndü

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait sürat teknesini son anda fark eden çift, birlikte denize atladı

31 Mayıs 2013 18:04

Geniş Aile dizisinde "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak, İstinye sahilinde önceki akşam eşi Sefa Öztürk ile birlikte balıkçı kayığıyla geziye çıktığı sırada ölümden döndü.

Boğaz kıyısında üç metrelik kürekli kayıkla gezen Çolak, üzerlerine hızla yaklaşan Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait sürat teknesini son anda fark ederek eşiyle birlikte denize atladı. Kayıklarına çarpıp hızla geçen tekne ise çarptığını fark etmeden yoluna devam etti. Çift, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuyla kurtarıldı.

Evlilik yıldönümlerini kutladıklarını belirten Çolak, "Tekne süratle yaklaşıyordu. Göbekten çarpacaktı ki eşimle suya atladık" dedi.

ETİKETLER

bülent çolakselma çolakistinye sahiltekne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24