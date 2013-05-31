Bülent Çolak ve eşi ölümden döndü

Geniş Aile dizisinde "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak, İstinye sahilinde önceki akşam eşi Sefa Öztürk ile birlikte balıkçı kayığıyla geziye çıktığı sırada ölümden döndü.

Boğaz kıyısında üç metrelik kürekli kayıkla gezen Çolak, üzerlerine hızla yaklaşan Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait sürat teknesini son anda fark ederek eşiyle birlikte denize atladı. Kayıklarına çarpıp hızla geçen tekne ise çarptığını fark etmeden yoluna devam etti. Çift, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuyla kurtarıldı.

Evlilik yıldönümlerini kutladıklarını belirten Çolak, "Tekne süratle yaklaşıyordu. Göbekten çarpacaktı ki eşimle suya atladık" dedi.