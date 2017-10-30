Bülent Arınç'tan Melih Gökçek yorumu: Sabrettim ve kazandım

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasına ilişkin "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum"dedi.

Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuk olan Arınç Gökçek’in istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"O gidecekti zaten"

Arınç, Melih Gökçek'in istifasına bir gün kala Ankara'da cami açılışında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür etmesi de hatırlatılarak sorulan soruya; "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım. 2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktım. 2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum." cevabını verdi.

Ne olmuştu?

Melih Gökçek ve Bülent Arınç arasındaki gerilim, Mart 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecine yönelik eleştirilerine Arınç'ın tepkisiyle başlamıştı. Arınç'ın tepkisine Twitter hesabından sert mesajlarla yanıt veren Gökçek, Arınç'ın kızı ve damadını ‘paralelci’ ilan etmişti.

Bu mesajların ardından gazetecilere açıklama yapan Arınç, Gökçek'in sözlerini terbiyesizce olarak yorumlarken 'Olimpiyatlara giden benim, ben bunları gizlemiyorum. Ama Gökçek bunların daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır' yanıtını verdi.

Gökçek'ten yanıt: Seni dava edeceğim

Melih Gökçek, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın kendisiyle ilgili sert sözlerine aynı sertlikte yanıt verdi. Gökçek, 'Sanma ki hakaretlerin karşılıksız kalacak. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Çünkü hakaret eden kişi kendi seviyesini ortaya koyar. Ancak seni dava edeceğim. Hesabını mahkemede vereceksin' ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç ve Melih Gökçek'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında yapılan suç duyuruları sonrasında soruşturma başlattı.

Arınç: Ama bugün 8 Haziran...

Genel seçimlerin ardından gözler tekrar Bülent Arınç'a çevrildi. Arınç, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada "8 Haziran’dan sonra çok şeyler açıklayabileceğimizi söylemiştim. Ama bugün 8 Haziran… 8 Haziran sonrası değil" dedi.

Gökçek: Elinde bir şey olup savcılığa gitmeyen namerttir

Twitter'da Arınç'ın seçim sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında açıklama yapıp yapmayacağı en çok konuşulan konu haline geldi. Gökçek bugün Twitter'dan "Elinde bir şey olup savcılığa gitmeyen namerttir" dedi.