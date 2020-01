'Haşim Kılıç egosu incinmiş bir kişi olarak konuştu, biz bunlara müstahak değiliz'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıl dönümünde Haşim Kılıç’ın hükümete yönelik sert mesajlar içeren konuşmasına ilişkin, "Bazı cümleler var ki doğrudan Sayın Başbakanımızı, hükümetimizi hedef alan cümlelerdir, bunlara müstahak değiliz" dedi.

AYM Başkanı Haşim Kılıç'a ağır eleştirilerde bulunan Arınç, "Keşke olmasaydı, yapılmasaydı. Dünkü konuşma ile AYM Başkanı, yargının ayrı bir erk olarak bulunması gerektiği konumu ve buna yöneltilen itirazları karşılamış değildir. Bence o bir yargıç sıfatı ile, AYM Başkanı sıfatı olarak değil, egosu incinmiş ve siyaset tarafından örselendiği için buna tepki göstermek isteyen bir kişi olarak konuşmasını yapmıştır. Ben bu gidişattan dönmesini tavsiye ederim. Biz geçmişte sayın Başbakanımız ile bir arada olur. Bir tarafta da sayın Ahmet Necdet Sezer bulunurdu. Her konuşmayı yapan AYM başkanı, irtica paranoyası üzerinden, veya başörtüsü, kılık kıyafet serbestliği üzerinden taraftar olmamızdan dolayı konuşmaları üzerinden bizleri döverdi. Biz de sayın Başbakanımızla birbirimize bakar, ya sabır derdik. O sabrın sonunda, artık bu dövücü konuşmaları yapanların hepsi, gitti" şeklinde konuştu.

‘AYM'nin Twitter kararını eleştirmiştim o nedenle mi davet edilmedim?’

Hakime Torun’un DHA’da yer alan haberine göre, Toplantıya davet edilmediğini bu nedenle de üzgün olduğunu belirten Arınç, "Toplantıya davet edilmedim. Oturduğum yerden izledim. Şahsıma, bakanlığıma bu tören ile ilgili bir davetiye gönderilmemiştir. Sebebi nedir kendileri çok daha iyi bilir. Buna üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. AYM'nin Twitter ile ilgili kararını eleştirmiştim. Bu eleştiriden dolayı olabilir mi? Onu mahkeme başkanına sormak lazım" dedi.

‘Saygısızlık içeren cümleler kullanmasını tanıdığım sayın Haşim Kılıç'a yakıştıramadım’

Kılıç'ın konuşmasında Cumhurbaşkanını, Başbakanı ve Ak Parti hükümetini hedef aldığını belirten Arınç, "Ben sayın Başkanın bir AYM Başkanı sıfatı ile doğrudan siyaseti hedef alana hatta onun ötesinde sayın Başbakanımızı daha çok, hükümetimizi hedef alan bir konuşma yapacağını beklemiyordum ve ummuyordum. Bu konuşmanın, yüzde 70'i, 75'i, sayın Başbakanımıza ithaf edilebilirse, geri kalanı sayın Cumhurbaşkanımızadır. Geri kalan kısmı da bizleredir. Hükümeti, sayın Cumhurbaşkanımızı ayrı tutarsak, Başbakanımızı, bakanları hedef alan bir konuşma yapmasını ve ağır eleştirilerde bulunmasını, hatta saygısızlık içeren cümleler kullanmasını doğrusu tanıdığım bildiğim sayın Haşim Kılıç'a yakıştıramadım. Orası bir yüksek yargı kurumudur. Siyasetle karşı karşıya gelmemesi gerekirdi" diye konuştu.

‘Biz bunlara müstahak değiliz’

Arınç, "Kullanılan bazı cümleler var ki, doğrudan sayın Başbakanımızı hükümetimizi hedef alan cümlelerdir. Biz bunlara müstahak değiliz" dedi.

‘Biz onu bu kimliği ile tanıyor, seviyor, takdir ediyorduk’

Kılıç'ın yaptığı konuşmanın AYM'deki 17 tane üyenin her binin görüşü alınarak yapıldığına inanmadığını söyleyen Arınç, "Sayın Başkanın bunu konuşmasına izin ve imkan verilmemeliydi. 17 tane üyenin her birinin görüşü alınarak böyle bir konuşma yapıldığına inanmıyorum. Böyle bir metne kesinlikle kaşı çıkacak gerçek hukukçuların olduğuna inanıyorum. Sayın Başkan da bugüne kadar bildiğimiz, takdir ettiğimiz kadarıyla her zaman demokratikleşmenin, özgürlüklerin yanında olmuştur. Biz onu bu kimliği ile tanıyor, sevgi duyuyor, takdir ediyorduk. Ama dün yaptığı konuşma bütün bunların üzerine örten kendisine siyasi bir kimlik kazandıran konuşma olmuştur" açıklamasında bulundu.

‘Başbakanımızın, Haşim Kılıç eliyle dövülmesine, tahammül edemeyiz’

Haşim Kılıç'ın yaptığı konuşmanın tekrarının olmamasını temenni eden Arınç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin Haşim Kılıç eliyle dövülmesine, örselenmesine tahammül edemeyiz. Bu yanlışlığı yaptığı için kendilerini ben de kınıyorum. Umarım bundan sonra tekrarı olmaz. Yaptığı konuşma ile siyasetin bir objesi haline gelmiştir. Hükümetimizle kavga eder bir hale gelmiştir. Yanlış olan bu. Sayın Haşim Kılıç'ın AYM'de yaptığı olumlu çalışmalar nedeniyle kendisine yönelik çok ağır eleştirileri de doğru bulmuyorum" diye konuştu.