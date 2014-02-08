Bülent Arınç'tan gazetecilere 'güzel soru sorun' fırçası!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, sınır dışı edilen Azeri gazeteci Mahir Zeynalov, internette sansür ve seçim anketlerinin saptırıldığı iddialarını soran gazetecilere kızdı: Güzel soru sorun!

Bursa'da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, gazetecilerin soru sorma çabalarını ilginç bir tepki verdi.

Habertürk Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'nın anketler üzerinde oynama yaptığı iddiasıyla ortaya çıkarılan ses kaydının sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Fatih Altaylı'yı tanımam" derken, Başbakan Erdoğan 'ı attığı tweette eleştirdiği için sınır dışı edilen Today’s Zaman muhabiri Mahir Zeynalov sorusuna ise, "Güzel soru sor, şimdi bu arkadaşın sorusundan bir şey anladınız mı" yanıtını vererek gazetecilerden uzaklaştı.