Bülent Arınç'tan "Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktı" iddiasına cevap

T24

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Yeni Akit Gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi. Kendisine iftira attığını belirttiği Yılmaz için 'çamur üsluplu ve çirkef' nitelendirmesinde bulunan Arınç, "Hamd olsun yıllardır siyasi arenada ve toplum önünde özel hayatı, aile yaşantısı ve fikirleri didik edilmiş; sonucunda güzel ahlaktan, güzel örneklerden başka hiçbir şey bulunamamış bir insanım. Böylesi edepten, ahlaktan nasipsiz kişilerin iftirası benim üstüme yapışmaz" dedi.

Arınç, Yılmaz'ın iddialarına ilişkin olarak Twitter'dan şu paylaşımlarda bulundu:

''Çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan, çirkin iftiralarla beni hedef alan ilkesiz, kişiliksiz şahıslarla yargı önünde hesaplaşacağım. Hamd olsun yıllardır siyasi arenada ve toplum önünde özel hayatı, aile yaşantısı ve fikirleri didik edilmiş; sonucunda güzel ahlaktan, güzel örneklerden başka hiçbir şey bulunamamış bir insanım. Böylesi edepten, ahlaktan nasipsiz kişilerin iftirası benim üstüme yapışmaz. Dostlarımız ve sevenlerimiz müsterih olsunlar.''

Yeni Akit'teki yazılarına bir süre önce son verilen Mehtap Yılmaz, Arınç hakkında “Twitter’dan +18 porno paylaşım yapan Bülent Arınç mı bana terbiyeden, edepten, ahlaktan söz ediyor? Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktığı, sonra da çocuğuna sahip çıkmadığı iddia edilen Arınç mı? AK Parti camiasında herkesin bildiği ama konuşmaktan korktuğu bir vaka bu” demişti.

Yılmaz, Arınç'ın iddialarını yalanlamasının ardından da şu paylaşımlarda bulundu:

"Bülent Arınç, her makama kendini layık gören, her fırsatta Reis'in lider aklını küçümseyen, kendini dev aynasında gören bir siyasetçi olmasına rağmen Allah Başbakan olmayı, Cumhurbaşkanı olmayı, Başkan olmayı nasip etmedi. Hamamönü Susam Sokağı figürü olarak kaldı.

"Uzun paragraflarla kompozisyonlar yazmak, bıkkınlık verecek derecede aynı ses tonu ile susmak bilmeden konuşmak... Bu millette Reis'in bir sözü kadar olsun millette heyecan yaratmadı! Tamam kompozisyonu, çenesi, entrikası vardı ama ruhu yoktu çünkü! Reis'teki mangal yürek...

"Kusura bakmasın ama Bülent Arınç'a zorla itaat etmek zorunda değilim! Reis'e ihanetleri sonucu kendisini sertçe eleştirdim ve eleştirmeyi sürdüreceğim! Habertürk'te seküler hanım arkadaşlarımın yanında beni alenen çekiştirmesi sonucu misliyle mukabele etmeyi sürdüreceğim!