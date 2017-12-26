Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e KHK desteği

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesine ilişkin yaptığı eleştirilere destek geldi.

Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün KHK ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımları yeniden retweet'leyen Arınç, Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği "KHK rejimi" başlığıyla bugün Hürriyet'te yayımlanan yazısını da "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" notuyla paylaştı.

Taha Akyol, bugünkü yazısında "Olağanüstü Hal Kararnameleri son derece sınırlı ve istisnai olması gerekirken, olağan hukuk düzeninin bir parçası haline geldi. İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, “suçluların iadesi” konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" eleştirilerinde bulunmuştu.

Arınç'ın retweetlediği Abdullah Gül'ün paylaşımları şöyle:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir.

İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."