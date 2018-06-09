Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu: Adaylık konusunu bilmiyordum, Tayyip Bey'in karşısına geçmesini kabul edemeyiz

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, erken seçim kararının alınmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin çatı aday olarak konuşulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Gül’ün adaylığını konuşulduğu dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ve görüşme sonrası “Ben AK Partiliyim” açıklamasında bulunan Arınç, Abdullah Gül konusunda “14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi kongresinden beri bir kader beraberliğimiz var. Onun Tayyip Bey'in karşısına geçecek olmasını kabul edemeyiz'' dedi.

“Her şeyi benimle paylaşan insanların bu konuyu benimle paylaşmamalarına şaşırdım” sözlerini kaydeden Arınç “Erdoğan'ın çok hatası olsa dahi kendi geleneğimizde dava arkadaşımızın karşısına çıkıp muhalefetin adayı olmak yok” diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Abdullah Gül’e gerçekleştirdiği ziyaret konusunda da değerlendirmede bulunan Arınç, ''İbrahim Kalın Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı insanlardan biridir, Erdoğan'a da Gül'e de bana da yakındır. Sayın Akar'da Sayın Gül ile Kayseri'den tanışırlar. Adaylık ile ilgili 'acaba ne düşünüyorsunuz' diye sormaya gitmiş olabilirler. Sayın Gül de nezaket ziyareti olduğunu ifade etti'' ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in yönettiği programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Abdullah Gül'ün ismi üzerinde muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi, erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum.

Biz birimizin hayır diyeceğine evet demeyecek isimlerdik. Parti'yi yeni kurduğumuz halde 15 ayda 363 vekil çıkardık. Pek çok parti baraj altı kaldı. Millet bizim aile fotoğrafımızı beğendi. Erbakan hocanın yanında başladığım siyasi tecrübeme 7 Haziran'da son verdim. 2007'de de 2011'de de hepsinde de başarı elde ettik. 7 Haziran'da millet bize bir ders verdi. Dersi ne kadar aldık bilmiyorum. 1 Kasım'da tekrar zafer elde ettik.

14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi kongresinden beri bir kader beraberliğimiz var. Onun Tayyip Bey'in karşısına geçecek olmasını kabul edemeyiz.

Her şeyi benimle paylaşan insanların bu konuyu benimle paylaşmamalarına şaşırdım.

Ankara'daki arkadaşlarıma sordum. 'Bu gelişmelerden haberiniz var mı?' dedim. On kişiden biri biliyor çıktı. Abdullah Gül, Bir gelişmeyi bekliyor ve bu gelişmenin sonucunu aldıktan sonra karar verecek veya bu tekliflere hayır diyecek diye düşündük.

Erdoğan'ın çok hatası olsa dahi kendi geleneğimizde dava arkadaşımızın karşısına çıkıp muhalefetin adayı olmak yok''

Genelkurmay Başkanı Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyareti

''Abdullah Gül ziyaretini nezaket ziyareti kabul ediyor musunuz'' sorusuna Arınç, ''İbrahim Kalın Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı insanlardan biridir, Erdoğan'a da Gül'e de bana da yakındır. Sayın Akar'da Sayın Gül ile Kayseri'den tanışırlar. Adaylık ile ilgili 'acaba ne düşünüyorsunuz' diye sormaya gitmiş olabilirler. Sayın Gül de nezaket ziyareti olduğunu ifade etti.'' cevabını verdi.