'Bülent Arınç'ın tavrı ne olacaktır bilmiyorum'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan'ın Bülent Arınç'a, 'Sizi de bu kabinde görmek istiyorum' dediği zaman Arınç'ın tavrı ne olacaktır veya böyle bir teklif kendine gidecek mi gitmeyecek mi onu bilmiyorum" dedi.



AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi öncesinde AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, kongrenin yapılacağı Ankara Arena'da bir açıklama yaptı.

'Bülent Arınç'ın istifa etmesine gerek yok'

Başbakan Erdoğan başkanlığında son kez gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bülent Arınç'ın "kabineden istifaların olduğuna yönelik sözlerini" değerlendiren Çelik; "Ben Arınç'la basın toplantısından sonra konuştum. Gerçekten öyle bir algı oluştu. Ama bu bütün Bakanlar Kurulu üyelerini kapsayan bir şey değildi.



Kendisi de daha sonra bir açıklama yaptı. Bülent Arınç Bey'in kendi şahsı ile ilgili bir şeydi. Ayrıca şunun da altını çizmek isterim, bir hükümetin başbakanı değiştiği zaman o hükümetin bütün üyeleri otomatikman düşer. İstifa etmesine falan da gerek yok zaten. Sayın Başbakan 28'inde and içip TBMM'de mazbatasını alıp and içip Cumhurbaşkanlığı görevine fiili olarak başladıktan sonra zaten 61'inci hükümet fiilen sona ermiş demektir" diye konuştu.

'61. hükümet görevinin başındadır'

Şu anda herkesin görevinin başında olduğunun altını çizen Hüseyin Çelik, şunları kaydetti: "Yeni hükümet görevine başlayıncaya kadar 62'nci hükümet kuruluncaya kadar 61'inci hükümetin bütün mensupaları kendi görevlerinin başındadır. Zaten Başbakan değiştiği için bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin üyelikleri düşmüş durumdadır. MYK üyeleri için de bu geçerlidir.



AK Parti MYK'sı da gene başkanın değiştiği gün MYK üyelerinin üyelikleri otomatikman düşer. Yeni genel başkan MKYK üyeleri arsından olmak kaydıyla istediğini bu görevlere getirebilir. Eski arkadaşlarla yola devam etmek isteyebilir, yeni arkadaşlar tayin edebilir. 61'inci hükümet görevinin başındadır. Arınç'ın Bakanlar Kurulu'nda 'yeni başbakanımdan rahat olması için, kendi kabinesini rahat olarak kurması için ben bu görevden feragat ediyorum...' ama daha sonra başbakan Arınç'a 'sizi de bu kabinde görmek istiyorum' dediği zaman Arınç'ın tavrı ne olacaktır veya böyle bir teklif kendine gidecek mi gitmeyecek mi onu bilmiyorum.



Arınç'ın yaptığı siyasi nezaketin gereğidir. Arınç tecrübesinin sonucu olarak bir tavır sergilemiştir. Bakanlar Kurulu nasıl şekillenecektir hep birlikte bunu göreceğiz."