Bülent Arınç'ın milletvekili oğlundan Mehmet Metiner'e 'saldırı' yanıtı: Zaten kaçtı...

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'ın, eski AKP'li milletvekili Mehmet Metiner'e saldırı girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Metiner olaya ilişkin olarak açıklamasında "Siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun" derken, Mücahit Arınç yaşananları kabul etti ve "Ağız dalaşı yaşandı aramızda... Fiziki bir müdahalem olmadı. Zaten dışarı kaçtı' dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı sert sözlerle hedef alan yazılar kaleme alan Mehmet Metiner, Arınç'ın oğlu olan ve son seçimde AKP'den milletvekili seçilen Mücahit Arınç'ın saldırı girişime maruz kaldığını açıkladı.

Metiner, "Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!" dedi.

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Mücahit Arınç'tan yanıt

AKP'li vekil Mücahit Arınç, eski AKP'li vekil Mehmet Metiner'in saldırı açıklamasına yanıt verdi.

Arınç, "Kendisine söylemiş olduğum tüm cümlelerim arkasındayım" diyerek şunları söyledi:

"'Nasıl tehdit edersin' dedim. Ağız dalaşı yaşandı aramızda... Fiziki bir müdahalem olmadı. Zaten dışarı kaçtı."