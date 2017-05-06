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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bülent Arınç'ın eski ortağı dahil 7 avukat 'FETÖ'den tutuklandı

Tutuklanan avukatlardan birinin "İtirafçı olursan ceza alırsın" şeklinde yönlendirdiği iddia edildi

06 Mayıs 2017 17:38

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda alınan 13 avukattan aralarında Bülent Arınç’ın eski ortağı B.Y.'nin de bulunduğu 7’si tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İlker Kılıçdarslan'ın haberine göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda geçen 25 Nisan’da, Manisa merkezli Ankara ve İzmir’de, 'FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın eski ortağı B.Y.’nin de aralarında bulunduğu toplam 13 avukat gözaltına alındı. Manisa Emniyeti Terörle Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan avukatlar dün akşam adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Y.’nin aralarında yer aldığı 7 avukat tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan avukatlardan birinin 'FETÖ’den tutuklanan bazı kişileri "İtirafçı olursan ceza alırsın, olmazsan beraat edersin" şeklinde yönlendirdiği iddia edildi. Bir avukat ise itirafçı olmak istedi ancak mahkemeye verdiği beyanlarda samimi olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

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