Bülent Arınç: Yetkililerin birbiriyle çelişen beyanları, uçak, envanter tartışmaları, afet ile mücadelenin iletişimi boyutunda zayıf kalındığını göstermektedir

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç orman yangınlarıyla mücadele sürecine ilişkin olarak, "Yetkililerin birbiriyle çelişen beyanları, yangınların söndürülmesinde kullanılacak uçak ve benzeri envanter üzerine tartışmalar, sorumsuz belediye başkanının şuursuz ifadeleri ve halkın endişesinin giderilememesi, afet ile mücadelenin iletişimi boyutunda zayıf kalındığını göstermektedir. İçinde bulunduğumuz hassas süreç içerisinde yapılan bu gibi münferit hataların ise siyaset kurumu ve yangından zarar gören vatandaşlarımız arasındaki gönül bağına halel getirdiği aşikârdır." eleştirisini yaptı.

Arınç yazılı açıklamasında, "Tüm bu iletişim kazaları sonucu kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönetilen eleştiriler artmıştır." düşüncesini dile getirdi.

Arınç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesi gerektiğini savundu.

Arınç'ın açıklaması şöyle:







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