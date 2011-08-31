Bülent Arınç ne demek istedi?

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Kurban olduğum Allah, neler veriyor neler. Siz burada sadece Ramazan Bayramı kutluyorsunuz değil mi? Bir tane tatlı için geldiniz Ramazan Bayramı'nda beraber olduk, değil mi? Biz ne tatlılar yiyoruz Ankara'da, ne bayramlar kutluyoruz" dedi.



Başbakan Yardımcısı Arınç, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, dünya hayatının fani olduğunu ifade ederek, 4 yıl sonra kendisinin de halkın arasında katılacağını, bulundukları mevkilere hanımların, gençlerin, halkın geleceğini söyledi.



'Ne işler var başımızda...'



Allah'ın izniyle Bursa'ya da geleceğini, Ankara'da da olacağını, Kosova'ya da hatta Avusturyalara da gideceğini dile getiren Arınç, şöyle devam etti: "Sanmayın ben Başbakanlık'ta 4 tane işten sorumluyum. Ne işler var başımızda bir bilseniz . Sizin bildiğiniz, bilmediğiniz neler yapıyoruz biz neler. Allah Allah. Allah'ın izniyle ya. O meşhur darbımeseli yine söyleyeceğim; Kurban olduğum Allah, neler veriyor neler. Güzel kardeşlerim. Siz burada sadece Ramazan Bayramı kutluyorsunuz değil mi? Bir tane tatlı için geldiniz Ramazan Bayramı'nda beraber olduk, değil mi? Biz ne tatlılar yiyoruz Ankara'da, ne bayramlar kutluyoruz.



Ah güzel kardeşlerim. Sabır. Sabra zafer. Sabreden başarıya ulaşacak inşallah. 'Memlekette huzursuzluk olmasın, dirlik düzenliğimiz bozulmasın, kardeş kardeşe düşman olmasın, kurumlar arasında çatışma olmasın' diye bak saçlarım nasıl beyazladı? Senin simsiyah maşallah, boyamadıysan çok güzel duruyor saçların. Bak benim bembeyaz oldu. Değil mi? Tayyip bey dün bana diyor ki; 'Senin bembeyaz oldu, ama maşallah yerinde, bir de benim halime bak'. Ah güzel kardeşlerim sizin çileniz bu işte.



Memleket güzel günler görsün diye, değil mi Yener hoca, sen Kestel'de rahatsın. Ah güzel kardeşim, o yüzden 'Bülent Arınç nerede?' diye soran basın mensupları bak buradayım, burada olmayınca da dünyanın her yerindeyim ben Allah'ın izniyle, gece gündüz çalışıyoruz 24 saat. Bizim işimiz bu, yeter ki Türkiye büyüsün, güçlensin, yeter ki bütün dünyada mazlumlar, masum insanlar 'Neredesin ey Türkiye' diye bağırsın. Ah güzel kardeşim. Çok şükür. "





'Yarın ne bombalar patlatacağız'



Başbakan Yardımcısı Arınç, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu'nu ziyaretinde gazetecilerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini bu yıl ilk kez Genelkurmay Başkanı yerine Cumhurbaşkanının kabul etmesine ilişkin sorusunu ise "Güzel kardeşim, oradaki sorularınıza kısmen cevap verdim. Doğrudan doğruya olmasa da. Yarın konuşuruz, yarın söz, ne bombalar patlatacağız" diye yanıtladı.



