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Politika

Bülent Arınç Lübnan'da

06 Mayıs 2009 22:19

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Lübnan'ın güneyinde bulunan Türk istihkam inşaat bölük komutanlığını ziyaret ettti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Serdar Kılıç, TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya ve diğer yetkililerle Sur kenti yakınlarında Şaitiye köyündeki Türk birliğini ziyaret eden Arınç, birlik girişinde Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Uğur Baştürk tarafından karşılandı.

Bülent Arınç'ın tören kıtasını selamlamasının ardından Türk askeri yetkililer Arınç'a birliğin bugüne kadar bölgede yaptığı faaliyetlerle ilgili brifing verdi. Arınç ve beraberindeki heyet daha sonra birliğin içinde yer alan çeşitli hizmet birimlerini ziyaret edip askerlerle sohbet etti. Arınç, ziyaretin ardından askerlerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra Beyrut'a hareket etti.

Lübnan ziyaretini tamamlayan Arınç'ın bu akşam Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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