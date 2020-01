Bülent Arınç: Her an seçim olacak gibi hazırlık yapın

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, her an seçim olacakmış gibi hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Türk siyasi tarihinde bugüne kadar karşılaşmadığımız herhangi bir demokratik yarış olabilirmiş gibi kendimizi her an hazır tutmamız lazım. 3 ay sonra 5 ay sonra 1 sene sonra seçim olacak mı olmayacak mı diye papatya falı tutmak yerine teşkilatın adam gibi yukarıdan aşağıya adeta bir makinenin dişlileri gibi doğru çalışması lazım. İl başkanımız var, ilçe başkanlarımız var, belediye başkanlarımız var hepsi bir disiplin içerisinde, hepsi her an her göreve hazır bir şekilde bir seçim hazırlığı içerisinde bir yarış hazırlığı içerisinde olmamız lazım” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, katıldığı iftar programında konuşan Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle:

“2019'a giderken, 'Hazır ol cenge, eğer istersen sulh-u selah.' Cenk edecek halimiz yok. Silahlanacak halimiz yok. Elde kılıç kalkan yola düşecek halimiz yok. Eskiler böyle demişler, barış istiyorsan güçlü olacaksın. Güçlü kuvvetli olacaksın senden korkacaklar ilişmeyecekler. O yüzden 2019'a kadar önümüz çok rahat diye bakalım ama takvime göre ama her an da seçim olabilirmiş ve ya seçim benzeri bir şey yapılabilirmiş, bir referandum gündeme gelebilirmiş, Türk siyasi tarihinde bugüne kadar karşılaşmadığımız herhangi bir demokratik yarış olabilirmiş gibi kendimizi her an hazır tutmamız lazım. 3 ay sonra 5 ay sonra 1 sene sonra seçim olacak mı olmayacak mı diye papatya falı tutmak yerine teşkilatın adam gibi yukarıdan aşağıya adeta bir makinenin dişlileri gibi doğru çalışması lazım. İl başkanımız var, ilçe başkanlarımız var, belediye başkanlarımız var hepsi bir disiplin içerisinde, hepsi her an her göreve hazır bir şekilde bir seçim hazırlığı içerisinde bir yarış hazırlığı içerisinde olmamız lazım”

İngiltere'nin AB kararı

Türkiye'nin geçmişe göre çok daha farklı siyasi tecrübeler yaşadığını söyleyen Arınç, İngiltere'nin AB üyeliğinden çıkma isteğini değerlendirdi. Arınç, “Türkiye geçmişten çok farklı tecrübeler yaşamaya başladı. Ben bile 40 sene Manisa'da siyasi hayatım geçti. 20 yılı parlamentoda 20 yılı sizin aranızda teşkilat mensubu olarak. O günlerde beklediğimiz olaylar artık farklı şekilde önümüze gelmeye başladı. Olabilir. Mesela kim derdi ki Avrupa Birliği'nde İngiltere günün birinde 'Bana Allah'a ısmarladık' diyecek. Avrupa Birliği kurulurken böyle bir şeyi kimsenin de aklına gelmemişti. Ama bugün kara kara düşünüyorlar. Hatta 'Bir referandum yapalım' diye eğlencelik bir iş çıkardıklarını zannedenler sonunda gördüler ki yüzde 52 'Tüh biz ne yaptık?' demeye başladılar. Avrupa Birliği'nin 27-28 üyesinden eksilmeler başlarsa, gücü zayıflarsa, ekonomik durum bakımından zor bir duruma girecek olursa, dünya daha farklı dengelerin içerisinde de olabilir” diye konuştu.

"Terörist mücadeleyi akılcı bir şekilde yapmak zorundayız"

Terörle mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, “Elimizin ulaşmadığı yerlerden aklımızın işlerden sorumlu değiliz. Ama kendi işlerimizden sorumluyuz. Bir defa içeride her gün canımızı acıtan, kanımızı döken uykularımızı kaçıran bir terör var, teröristler var. Bunlarla mücadele yapılıyor. Temmuzdan bu yana 8 bin tane terörist etkisiz hale getirildi diyoruz. 8 bin. Yıllarca terörle mücadelede güvenlik koordinasyonu içinde bulunan bir arkadaşınız olarak söylüyorum; biz her zaman karşınızdaki MİT'e olsun Kamu Güvenliği Müsteşarlığına olsun, 'Bize terörist örgütün dokümanlarını verin. Ne kadardır bu insanlar' En basitiyle söylüyorum. İçeride en fazla bin 500 kandilde en fazla 2 bin. Demek ki 3 bin 500 kişilik bir güçleri var. Zaman zaman da girip çıkıyorlar. Bu neyin nesi? 6 ayda 7 ayda 8 ayda biz sadece 8 bin tane etkisiz hale getirilmiş. Dışarıdan hala girişler var. İçeriden hala dağa çıkışlar var. Bir yerde bir şeyler beklendiği gibi üstü örtülmeye çalışıldığı gibi gitmiyor. O zaman problemin esasına inecek bu işi terörle, teröristle mücadele noktasında akılcı bir şekilde yapmak zorunda kalacağız. Çok şükür bugün güvenlik güçlerimiz hayatlarını hiçe sayıyorlar. Her sabah göreve giderken şahadet şerbeti içecek gibi gidiyorlar. Pırlanta gibi Anadolu evlatları bu memleket için canlarını kanlarını veriyorlar. Bizim de bu işi başarıya götürmemiz gerekir” dedi.

Türkiye'nin ekonomik yönden daha güçlü olması gerektiğini vurgulayan Arınç, “Ekonomik durumumuzu çok daha güçlü yapmamız gerekir. Buraya gelirken yolda okudum ki vergi affı, yeniden yatırımcıyı Türkiye'ye çekebilecek bir takım projeler geliştiriliyor. Buna gerçekten çok ihtiyaç vardı. Çünkü Türkiye'nin ekonomik dinamikleri içerisinde yeni ve farklı şeyler yapmaya mecburuz. Dışarıdan gelen yatırımcının hevesi kesilmişse içeridekilerde de bir durgunluk seziliyorsa iç ve dış sebeplerle ekonomimizde bir kırılganlık söz konusuysa bize 14 sene tek başına iktidarda tutan en büyük unsurlardan birisi ekonomimizin güçlü olmasıdır. Ekonomimizin gücünden bir gram bile eksilmemelidir. Bunun da üzerinde durulması gerekir” diye konuştu