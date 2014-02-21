Bülent Arınç: Gülen cemaatiyle tartışma kısa sürede bitecektir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Fethullah Gülen cemaatinin genelinin son dönemde yaşanan olayları tasvip etmediğini bildiğini söyledi ve ekledi: "İnanıyorum ki, bu tartışmalar kısa zamanda son bulacaktır..."

Arınç, İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House'da, "Türkiye'de Demokrasinin Geleceği: Algılar ve Gerçekler" konulu bir konuşma yaptı.

Hemen hemen her konuda açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Arınç'ın dikkat çeken gündem maddeleri, Gülen cemaati ile yaşananlar, internet düzenlemesi ve kendisine atfen yapılan 'üç dönem kuralı değişebilir' haberiydi.

"Gülen hareketi ile hükümetimiz arasında bir sıkıntı var" diyen Arınç şöyle konuştu:

"Yani herkes, sizler de zannediyorum İngiltere'de yaşayanlar da... Fethullah Gülen, Fethullah Gülen Hocaefendi, Gülen hareketi, Gülen ideolojisi, Gülen'in enstitülerinin bile kurulduğu ülkeler var. İslam anlayışı, Hizmet anlayışı, her yerde biliniyor, bazen de tartışılıyor. Bu hareket etkili bir hareket. Okulları var, ekonomik gelişmişlik içindeler, medya alanında çok güçlüler ve başarılılar."

'Birlikte hareket ediyorduk'

Son aylarda özellikle Gülen cemaati ile olan ilişkilerin sorulması üzerine Arınç, "Son zamanlara kadar da siyasi noktada beraberliğimiz vardı. Yani parti olarak bizleri destekliyorlar, aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgürlük yolunda attığımız adımlarda bizimle birlikte hareket ediyorlardı. Son olaylarda şüphesiz bu çok geniş olan kitleyi itham etmiyoruz ama bu kitlenin içinde bir kısım yargı mensupları ve emniyet mensupları başta olmak üzere, farklı amaçlarla birtakım işler yaptıkları ortaya çıktı. Bu çok üzülecek bir olaydır" diye konuştu.

'Tartışma son bulacaktır'

Arınç, şöyle devam etti:

"Bu sebeple hükümetin alaşağı edilmesi, önümüzdeki seçimlere giderken hükümetin kolunun kanadının kırılmasını amaçlayan bu siyasi operasyon sebebiyle bugünlerde bir tartışma yaşıyoruz. Ben şahsen inanıyorum ki, bu tartışmalar kısa zamanda son bulacaktır. Çünkü o hareketin genelde bu tür olayları tasvip etmediğine inanıyorum.

'Onların bir oyu bile değerli'

Şu andaki karşılıklı atışmalar, söz düelloları bir tarafa, temelde Türkiye sevdalılarının bir noktada tekrar buluşması beklenebilir. Siyasi olarak bize bu seçimlerde zarar verir mi? Verebilir. Vermeyebilir de… Çünkü biz iki seçmenden birinin oyunu alan yüzde 50'lik bir iktidarız. Bu şu anda da geriye düşmüş durumda değil. Ama onların bir oyu bile bizim için değerli. İsteriz ki oylarını, siyasi desteklerini tekrar bize versinler. Yaşadığımız olayları onların da anlayışla karşılayacağını, bu noktada hükümetimizin tavrını destekleyeceklerini ümit ediyoruz. Kategorik olarak bu harekete karşı değiliz. Bunların iyi niyetle Türkiye içinde, dışında faaliyetler gösterdiğine büyük kitle olarak hepimiz inanıyoruz."

İnternet düzenlemesi

TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan internetle ilgili düzenlemeye de değinen Arınç, "Temel amacımız, internetin büyük faydaları yanında zararlı yönlerini yasal düzenleme altına almak. Öncelikle, yeni internet düzenlemesinin ana amacı bireyin haklarını korumaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, internet mağduru çok fazla insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnternetin daha hümanist olması için yeni bir düzenleme hazırladık. Bireyler kendileri ile ilgili internette bir hak ihlali varsa, bağımsız bir kurul olan Erişim Sağlayıcılar Birliği tarafından önce içerik kaldırılacak, sonra mahkeme karar verecek. Bunun sebebi şudur, bir kişiyle ilgili içeriğin yayınlanmasından belli bir zaman geçtikten sonra mahkeme kararının veya sayfanın kapatılmasının bir anlamı yok. Bu sistemi değiştiriyoruz ve inanıyorum ki, bu uygulama örnek bir uygulama olacaktır."

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne atıfta bulunan Arınç, insanların onurunu tehlikeye atacak girişimler için önceden tedbir almanın hükümetlerin görevi olduğuna işaret ederek, "Ayrıca internet düzenlemesinin Gezi olayları ve son gelişmelerle de bir ilgisi yoktur. Çünkü bu yasa taslağı iki yıldır süren bir çalışmadır" diye konuştu.

Üç dönem kuralı

ÜArınç, bir katılımcının, Reuters haber ajansının, kendisine atfen yaptığı "Üç dönem kuralı değişebilir" yönündeki haberinin anımsatması üzerine, şöyle konuştu:

Üç dönem milletvekili olma kuralının değişeceği yönünde bir şey söylemedim. (O günkü konjonktürde farklı bir gerçek karşımıza çıkarsa, üç dönem kuralı Allah'ın emri değil, kanun maddesi de değil, parti bu konuyu kendi içerisinde düşünür, müzakere eder ve şartların elvermediği kanaatine varırsa, bu kuralı değiştirebilir) dedim" ifadesini kullandı.