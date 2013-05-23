Bülent Arınç: Fethullah Gülen daha dikkatli olmamızı tavsiye etti

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları esnasında kendisinin Fethullah Gülen'e yaptığı ziyaretle ilgili, "Başbakan bizden 'sevgilerimi iletin, bir emri olur mu, tavsiyeleri olur mu' öğren dedi. 3 saate yakın birlikte olduk. Hoca efendi daha dikkatli olmamızı, dünya politikasıyla ilgili konularda daha dikkatli olmamız gerektiğini tavsiye etti. Sayın Başbakana da kısmen aktardım" dedi.

ABD ziyareti sonrası Arınç, ilk kez konuştu. ABD’den yeni dönen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, izlenimlerini TRT Türk ekranlarında yayınlanan Görüş Farkı’nda anlattı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “Biz dört günlük bir ziyaret yaptık. Konu Amerika olunca, eşim de olunca mümkün olursa Hoca Efendi’ye ziyaret yapar mıyız diye gönlümden geçirdim. Hanım da çok sevindi. Başbakana da gitmeden önce konuyu açtım. İzin verir misiniz, uygun görür müsünüz dedim. Çok memnun oldu. ‘Keşke biz de görüşebilsek’ dedi. ‘Selamlarımızı götürürsünüz’ dedi. Eşimle birlikte ayın 15’inde oradaydık. Karayolu ile takriben 4 saatte gittik. Birkaç saatlik misafiri olduk. Bu ziyaretimiz bir resmi ziyaretin ötesinde kendisini çok seven bir dostun ziyareti olarak düşünmek lazım. Ben 1975 yılından beri tanıyorum.

'Cumadan sonra yemek yedik'

Çok büyük bir saygım ve sevgim var. Biz onu tanıdık o da bizi sevdi. Hatta o zamanlar bekardım. Annem, rahmetli, kendisine yemek hazırlar cumadan sora evimize davet eder yemek yerdik. Daha sonra hizmetleri büyüdü. Kendisini sevenlerin halkası genişledi.

‘Emri olur mu öğren'

Sayın Başbakana bu konu sorulduğu zaman kendisine vekaleten yaptığımı ifade etti. Bu ziyaret 40 yıldan beri kendisini seven sayan bir insanın eşiyle yaptığı bir ziyarettir. Başbakan bizden ‘sevgilerimi iletin, bir emri olur mu, tavsiyeleri olur mu öğren’ dedi. 3 saate yakın birlikte olduk. Hükümetle cemaat arasında bir soğukluğun olduğu söyleniyor. Bunları kesinlikle reddediyorum. Hoca Efendi’yi tanımayanlar böyle söylüyor.

Siyaset üstü insan

Hoca Efendi siyaset üstü bir insan. Onu bir partinin dar kalıpları içerisinde düşünmemek lazım. Türkiye’yi ve dünyayı çok yakından takip ediyor. Başbakanın şahsına karşı çok büyük duaları var ve çok seviyor. Ancak bazı konularda, üslup konusunda bazı konulara dikkat etmemizi söylüyor. Arada fitne çıkarabilecek laflardan uzak kalmak gerektiğini biz de o da ifade ediyoruz. Bir yanlış varsa düzeltebileceğimizi ifade ettim. O da bunlardan çok memnun oldu.

Benim düşünceme göre, Tayyip Bey’e göre de bir AK Partili Fethullah Gülen beklemiyoruz ve istemiyoruz. Bizimle ilgili bir sorun görünmüyor. Bize çok büyük iltifatlarda bulundu. Geçmiş dostluğumuzun arttığını gördük. Daha dikkatli olmamızı, dünya politikasıyla ilgili konularda daha dikkatli olmamız gerektiğini tavsiye etti. Sayın Başbakana da kısmen aktardım.

Tebessüm etti

Türkiye’ye geri dönmesi konusunu da gündeme getirdik. Tebessüm etti. Özel odasındaki hediyelere bakarsanız memleketten topraklar olduğunu görürsünüz. Ama gelmesinin özel nedenlerden dolayı çok mümkün olmadığını görüyorum.

Son anket sonuçları

Muhalefetin salı günkü konuşmaları onların meydan mitingi gibi. ABD ziyaretini lekelemeye çalıştılar. Bunlar siyasi üslup olarak fevkalade küçültücü şeyler. Salı günü yapay bir cesaretle hakaret ederek konuşmaları onlara puan kaybettiriyor. Bugün en son anketin sonuçlarına baktım. Ak Parti olarak 51.4’üz. CHP 21’e yakın, MHP 14 küsür. BDP’de biraz yükselme var, 8’e yakın görünüyor. Biz istikrarlı büyümeye devam ediyoruz. Çözüm sürecinin AK Parti’ye puan kaybettirdiği iddiaları doğru değil. Ben bu anket sonucunu çok doğal buluyorum.”