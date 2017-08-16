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Bülent Arınç, Elif Çakır'ın "Taban, AK Parti'nin değişmesini istiyor" dediği yazıyı tavsiye etti

"Şikâyetler, demokrasiden uzaklaştığı algısı oluşan hükümete..."

16 Ağustos 2017 19:41

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Karar yazarı Elif Çakır'ın "Sorun teşkilatların çok daha ötesinde"  başlıklı yazısını "Okumanızı özellikle tavsiye ediyorum" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. 

Elif Çakır: Taban, AK Parti'nin değişmesini istiyor

Çakır, bugün (16 Ağustos 2017) yayımlanan yazısında AKP tabanında bir rahatsızlık olduğunu vurgulamış, sözlerinin devamında şunları kaydetmişti:

"(...) Tabanda AK Parti’ye yönelik bir değişim talebi olduğu da muhakkak. Taban AK Parti’nin değişmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘halkın şikayeti’ dediği de bu aslında. Fakat, şikayetler de değişim talebi de teşkilatlardan ziyade kurucu ayarlarından, değerlerinden, ilkelerinden uzaklaşan AK Partiye ve reformcu kimliğini geride bırakan, kuşatıcı söylem yerine çatışmacı bir dil kullanan, demokrasiden uzaklaştığı algısı oluşan hükümete."

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