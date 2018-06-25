Bülent Arınç: Dava arkadaşım ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ederim

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleşti. 24 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olan dava arkadaşım, partimizin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tebrik ederim" dedi.

Arınç'ın tebrik mesajı şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın biraz önce konuşmasında belirtttiği üzere “Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olan dava arkadaşım, partimizin genel başkanı, cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ’ı ve seçilen milletvekillerimizi en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mukaddes görevlerinde başarılar dilerim.

Rekor düzeyde katılım ve milletimizin iradesinin mecliste rekor düzeyde temsiliyle sonuçlananan seçimlerin partimize, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu önemli günde oyunu kullanan her bir vatandaşımıza ve seçimler için yurdumuzun dört bir yanında zaman zaman sahada zaman zaman masa başında emek harcayan, ter döken tüm teşkilat üyelerimize şahsi teşekkürlerimi sunuyorum."