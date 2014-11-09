Bülent Arınç: Çerkes Ethem hain değildir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Türkiye’de hiçbir vatansever, resmi ideolojiye kendini kaptırmış 3-5 kişi dışında, Çerkes Ethem’e 'hain' diyemez. Çerkes Ethem, gerçekten İstiklal mücadelesinde varını, yoğunu ortaya koymuş bir insandır. Allah rahmet eylesin” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç eşi Münevver Arınç ile birlikte, Merinos Kültür ve Kongre ve Merkezi'nde düzenlenen '8'nci Kafkas Diasporası Yılın En İyileri' ödül törenine katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kafkas Diasporası, Bursa Çerkes Kültür Derneği, Bursa Dostluk Kulübü tarafından gerçekleştirilen törende konuşan Başbakan Yardımcısı Arınç, eşinin de Çerkes olduğunu hatırlatarak, başarısının ardından eşinin yer aldığını söyledi.

Türkiye ’de Çerkes Ethem’in vatan haini olarak tanıtılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Arınç şunları söyledi:

"Türkiye’de hiçbir vatansever, resmi ideolojiye kendini kaptırmış 3-5 kişi dışında Çerkes Ethem’e hain diyemez. Çerkes Ethem, gerçekten İstiklal mücadelesinde varını, yoğunu ortaya koymuş bir insandır. Allah rahmet eylesin. Asil bir insan, gerçek bir Çerkes olduğu için de kendisine tanınan bazı haklarına ve imkanları reddetmek asaletini de göstermiştir. 1936’da çıkan yasa veya kararlara rağmen o yargılanıp aklanmayı, milletin vicdanında tertemiz olmayı arzu etmiş. Ama bu bugüne kadar gerçekleşmemiş. Bence bu parlamentoda bulunup da Çerkes olduğunu iddia eden milletvekilleri için büyük bir ayıptır. Bir kanun teklifine gerek olmayabilir, ama bir meclis araştırması komisyonu kurulması çok isabetli olur. Yani önümüzde çok az bir zaman kaldı. Yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama bir meclis araştırma komisyonu kurulsa, tarihi araştırsa sonunda Çerkez Ethem’in ne kadar masum olduğu, milletini seven ne kadar büyük bir vatansever olduğu, istiklal mücadelesinde vatanı için hayatını nasıl ortaya koyduğu apaçık ortaya çıkacaktır. Bunu bir fikir olarak söylüyorum. Şuanda meclis araştırmasından başka bir faaliyet aklıma gelmedi. Bugünden sonra bunu gerçekleştirmek üzere talimat vereceğim. Bu konuda parlamentoda hangi arkadaşımızı olursa bir 20 kişi imza atacak. Çerkes Ethem komisyonunu hep beraber kurar ve sonucunu hep birlikte alkışlarız."

Çerkeslerin misafirperver, temiz ve onurlu insanlar olduğunu söyleyen Arınç, yaşlılara, kadınlara saygılı, dostlarına vefalı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, Kafkas Diasporası Oğuz Berk tarafından ’Yılın Siyasetçisi’ ödülü verilerek kalpak takıldı. Bülent Arınç, daha sonra Çerkes Ethem’in yeğeni Güner Kuban ve Kazım Taymaz’ın kızı Zuhal Taymaz’a Kafkas Diasporası Onur ödüllerini takdim etti.