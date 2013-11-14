Bülent Arınç: Bizi saf mı zannediyorlar

Bülent Arınç'ın, öğrenci evleri konusundaki açıklamalarını 'kriz' diye yorumlayan medyaya tepkili olduğu öğrenildi. Arınç yakın çevresine, kendisini öven yazıları kastederek 'Yıllardır düşmanca yayın yapan gazeteler ve yazarlar bize methiye diziyor. Bizi saf mı zannediyorlar' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasında öğrenci evleri konusundaki farklı açıklamalarından doğan gerilimle ilgili tartışmalar sürüyor.

Yeni Şafak’tan Recep Yeter’in haberine göre Ankara'da köşe yazılarına göz atan Arınç'ın 'Yıllardır bize düşmanca yayın yapan bazı köşe yazarları ve gazeteler şimdi methiyeler diziyorlar. Bunlar bizi saf mı zannediyor' şeklinde yorum yaptığı öğrenildi. Arınç'ın, bugüne kadar AKP aleyhine yayın yapan kimi gazetelerde kendisi hakkında destekleyici yazılar karşısında da şaşkınlığını gizleyemediği kaydedildi.

Uçakta görüşecekler

Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre Arınç'ın meselenin bu noktaya gelmesinden duyduğu üzüntüyü de çevresiyle paylaştığı belirtiliyor. Başbakan Erdoğan ise Diyarbakır'daki programına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı da dahil etti. Erdoğan ile Arınç, Diyarbakır yolunda uçakta bir görüşme yapacak.