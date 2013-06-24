Arınç'tan 'bikinili kadın' açıklaması: Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Gezi Parkı'nda yaşananlara değinen Arınç, bir kadının bikini ile Taksim Meydanı'nda yaptığı eylemi "Ben kendimi zor tutuyorum bir şey söylememek için. Biliyorsunuz konuşunca başımıza dert çıkıyor. Ama bir tek şey söylemek istiyorum, ayıp, kötü şeyleri yapmama noktasında haya ve edep sahibi olmaktan daha güzel bir şey olabilir mi?" diyerek eleştirdi.

Kadının iç çamaşırları ile oynadığını söyleyen Arınç, "Güya İsviçre'den gelmiş, güya doktormuş. Söylediği şey de şu 'İsviçre'de özgürlük ve Türkiye'ye de özgürlük getirdim' diyor. Ben kendimi zor tutuyorum bir şey söylememek için. Biliyorsunuz konuşunca başımıza dert çıkıyor. Ama bir tek şey söylemek istiyorum. Allah bu mübarek kandil hürmetine, hem bu kadıncağız hem de hepimize, sadece kadınlar için değil haya, erkekler için de, iffet kadınlar için olduğu kadar erkekler içinde. Ayıp, kötü şeyleri yapmama noktasında haya ve edep sahibi olmaktan daha güzel bir şey olabilir mi?" diyerek, "Ama çıplaklığı özgürlük zanneden bir anlayış. Ve buna sahip olan insanlar da var. Elbette bunları doğru görmüyorum. Ama bunlara kızmanın, yanlış olduğunu söylemenin dışında da bir şey dememiz mümkün değil. Bunları özendirme noktasında olmamalıyız" açıklamasını yaptı.



'Biz bunlarla yıkılacak hükümet değiliz'



Gezi Parkı ve diğer projeler konusunda yargı kararına uyulacağını ve halka sorulacağının Başbakan tarafından açıklandığını hatırlatan Arınç, şimdi devam eden gösterilerin yasadışı olduğunu ifade etti. Arınç, "Bunlara katılanlar yasadışı örgütlerin militanlarıdır. Niye yüzlerini saklıyorlar, niye sapanlarla demir atıyorlar, niye kaldırım taşlarını söküyorlar, niye ateşli silah kullanıyorlar, niçin biri ölsün de ortalık daha çok karışsın diye bir gayretin içindeler. Çünkü onlar anarşist, çünkü onlar çapulcu, çünkü onlar Türkiye'nin huzurunu istemiyorlar. Biz bunlarla yıkılacak bir hükümet değiliz" dedi.

Açıklamasına devam eden Arınç; "Halkın emaneti ile geldik, halkın emaneti almasıyla gideriz. Bize göre iktidarlar sandıkla gelir sandıkla gider."



'Bizi dövecekse millet dövsün'



AKP'nin yanlış yapar, millete verdiği sözleri tutmazsa, böbürlenir, gururlanır ve hizmette geri kalırsa yüzde 10'lara bile düşebileceğini söyleyen Arınç, "Millet buna karar verdimi bizim eyvallah demekten başka çaremiz yok. Milletin verdiği her türlü karara razıyız. Bizi dövecekse millet dövsün, başkasının fiskesine bile razı değiliz" sözlerini de ekledi.



'En büyük tuzak, Ak Parti'ye karşı birleşebilirler'



Konuşmasında "Yedi düvel toplansa yolumuzdan bizi döndüremez" diyen Arınç, martta yapılacak yerel seçimlerle ilgili, "Emin olun ki tuzaklardan birisi de AK Parti'ye karşı bütün partilerin birleşmesidir. Buna matuf olabilirler. Ben MHP tabanından başka yere koşa koşa gideceklerine inanmıyorum. Ama güçlü bir siyasi irade onları CHP ile birleştirebilir. Onun dışındaki siyasi partiler, çok fazla güçleri yok ama sırf AK Parti yıkılsın, başarısız olsun diye o partilerle birleşirler" diye konuştu.