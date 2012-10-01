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Politika

Bülent Arınç başbakan mı olacak?

Fikret Bila, Bülent Arınç'ın 2013'ten 2014'e kadar Başbakanlık görevine getirilebileceğini öne sürdü

01 Ekim 2012 14:45

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e çıkmasından sonra genel seçimlere kadar bir senelik sürede Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın başbakan olabileceğini söyledi.

Fikret Bila, "Bu bir veda değil" başlığıyla yayımlanan yazısında "Partinin kurulmasına öncülük eden dört isimden biri olan Arınç’ın, Gül ve Erdoğan’dan sonra en azından genel seçimlere kadar başbakanlığı üstlenmesi güçlü bir olasılık olarak dillendiriliyor. Gül’ün veya Kurtulmuş’un, hızlı bir ara seçim formülüyle milletvekili seçilmemeleri halinde 'Arınç formülü'nün hayata geçmesi sürpriz olarak karşılanmamalı..." dedi.
 

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