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Politika

Bülent Arınç: Artırımla alınan harç ücretleri iade edilecek

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çözüm sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak HDP'nin samimi ve kararlı olması gerektiğini söyledi

11 Şubat 2015 21:20

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, üniversitelerde uygulanan ve tepki çeken katlamalı harç uygulamasıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyledi. Arınç "Lisans ve lisans üstü programlarda da arttırımsız harç uygulaması uygulanacak. Arttırımla alınan harç ücretleri iade edilecek" diye konuştu.


Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle:

 

Çözüm süreci

 

"HDP bir uyumsuzluk arıyorlarsa kendi işlerine baksınlar. Süreçte olumlu gelişmeler yaşanıyor. Karşı taraf da samimi ve kararlı olmalı."

 

'Katlamalı harç uygulaması durduruldu'

 

"Öğrencilerimize bir müjdemiz olmalı. Katlamalı harç uygulaması durdurulmuştu. Yüksek rakamlara ulaşıldı. Öğrenci arkadaşlarımızı tedirgin etmişti. Başbakanımız talimatla bu uygulamayı durdurdu ve yasal düzenleme yapılması talimatı verdi.

Öğrencilere müjde vermek istiyorum: Lisans öğretiminde diyelim ki hukuk 4 yıl, TIP  5 yıl. 4-5-6 yıllık lisans bölümlerinden mezun olanlardan harç alınmıyor. Ancak süresini aşanlardan normal katkı alınmaya devam edilecek. Lisans üstü harç programlarından da arttırımsız harç uygulanacak. Öte yandan bugüne kadar katlamalı harç ücretini ödeyen öğrencilere de normal harç miktarının dışındaki miktar iade edilecek.
Bir kaç gün önce bir öngörüşme yapıldı HDP heyetiyle. Sayın Akdoğan hangi gün görüştüklerini söyleyecektir."

 

'Hakan Fidan'ın adaylığı kriz değildir'

 

"Bu bir kriz değildir. MİT Müsteşarının aday olması önemli bir haber. Sayın Başbakanımızın uygun bulmasıyla Hakan Fidan adaylığını ortaya koymuştur. Başbakanın takdirinin sözkonusu olduğu yerde artık yorum yapmamamız gerek.  Görevini milletvekili olarak yapacak kişinin kararına saygı duyulmalıdır. Seçildi mi seçilmedi mi? Bunu tartışarak uygunsuz bir durum yaratırız. Bence defterin, kitabın bu noktasının kapanması lazım."

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