Bülent Arınç: 15 aylık AK Parti 2002'de 28 Şubatçıların defterini dürdü

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “3 ve 4 Şubat günü, burada Sincan’ın caddesinden büyük bir gürültüyle tankları geçirdiler, namlusunu halka, caminin minaresine yöneltmiş tanklarla inanmış milletimize korku salmak istediler” dedi. Arınç, “Hamdolsun millet, 2001’de partisini kurdu, 15 ay sonra seçimlere soktu. 15 aylık bir parti hepsinin defterini dürdü, tek başına 2002’de yüzde 36 ile iktidara geldi” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Sincan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Sincan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Takır takır tanklar geçti

“REFAHYOL’un sonunu getirmek için bir senaryo ortaya kondu. 30 Ocak’ta Kudüs’ü anma toplantısında, ‘İrtica patladı, gericilik hortladı. Bunu yapan da REFAH’tır’ denildi. 30 Ocak’ta, bu gece yapılınca büyük gürültüler koptu. Biz, bile korktuk. O geceyi tertipleyenler, o gece konuşma yapanların çoğu takibata uğradı. Türkiye’de adeta bir gerici kalkışma var gözüyle iddianameler hazırlandı ve davalar açıldı. Ama bu senaryonun sadece bir sayfasıydı. İkinci sayfasında da 3 ve 4 Şubat günü, burada Sincan’ın caddesinden büyük bir gürültüyle tankları geçirdiler, namlusunu halka, caminin minaresine yöneltmiş tanklarla inanmış milletimize korku salmak istediler. Takır takır tanklar geçti.

Hepsinin defterini dürdü

Sorulduğu zaman da bunun bir eğitim geçişi olduğu, altında bir şey aranmaması gerektiği söylendi. Ama yıllar sonra tarihi bir gerçek olarak iddianamelere, eğitim geçişi olmadığı, bilinçli ve bu senaryoyu tamamen bir sonuca ulaştırmak için yapılmış bir hadise olduğu ortaya çıktı. 28 Şubat’ta, milletin oylarıyla seçilmiş hükümeti, tank paletleriyle Milli Güvenlik Kurulu toplantılarıyla aczmendi gösterileriyle basit, kötü bir Türk filmine çevirdiler. Bu senaryonun sonu, inanan insanlara baskı olarak geldi. Ticari firmalar iflas ettirildi, imam hatip liselerinin orta kısımları kapatıldı, Kur’an kursları çocuksuz, gençsiz bırakıldı, insanlar kılık ve kıyafetleriyle düşman hale getirildi, üniversiteler karabasan gibi oldu, çocuklar ruhsal, psikolojik buhranlar geçirdi, başörtüsü hınçla çekilip alındı. Bunlar unutulacak şeyler değil. Hamdolsun millet, 2001’de partisini kurdu, 15 ay sonra seçimlere soktu. 15 aylık bir parti hepsinin defterini dürdü, tek başına 2002’de yüzde 36 ile iktidara geldi.

Paçamıza bile değemiyorlar

Bizim 12 seneyi çıkartın. Cumhuriyet 1923’te kuruldu, 91. yılındayız. 12 sene öncesinde kurulan hükümetlerin sayısı 59’dur. 59’u 91’e bölün, şimdi de 12 seneyi ekleyin, ortalama hükümet ömrü 1 yıl 3 aydır. En azı 2 aydır, güvenoyu bile alamamıştır. Hamdolsun öyle güçlü ve inançlı geldik ki bizi yerimizden bile kıpırdatamadılar. Bütün partiler birleşse paçamıza kadar bile değemiyor. Öyle güçlü bir parti kurduk, öyle başarılı işler yaptık. Elinizi öpeyim Sincan sizin, ne mutlu size. Siz, Ankara ortalamasını da yükseltiyorsunuz, Türkiye ortalamasını da yükseltiyorsunuz. Ne mutlu.”