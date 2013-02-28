Bülent Arınç: 12 Haziran'da darbe bekliyordum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 28 Şubat’ın yıldönümünde o döneme ilişkin olarak "DYP’li milletvekillerinin yüzde 60'ı darbe beklentisiyle yurtdışına gitmişti. Refah Partisi’nden bir arkadaşımız dahi yurt dışına gitmedi. Biz buradayız dedik, lojmanlarımız burada, biz buradayız, dedik. 12 Haziran'da (darbe) bekleniyordu, 18 Haziran'da (Necmettin) Erbakan hoca istifasını vermişti" dedi.

SETA’nın düzenlediği toplantıda konuşan Bülent Arınç, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in "28 Şubat sürecinde yaşananların baş aktörü olduğunu" söyledi. Arınç konuşmasında şunları söyledi:

"Özellikle 95 seçimlerinden sonra Refah Partisi'nin kapatılması dahil, çok büyük hukuksuzluklar yapıldı.

Yargı kendisine empoze edilen işleri yapmaya başlamıştı, yargı olmaktan çıkmıştı.

Bu sefer senaryo başka olaylardan başladı. Bu kez senaryo başka bir yerde işledi.

Telekızlar, Ali Kalkancılar, Aczmendiler, üniversitelerde kavgalar aldı başını gitti.

Demirel'in bunda çok katkısı var. İktidarı Refah Partisi’nden almak suretiyle Süleyman Demirel bu sürecin baş aktörüydü.

O günlerin tanığı olarak çok üzüldüğümüzü, kara günler geçirdiğimizi belirtmek isterim."

"28 Şubat bir darbe miydi değil miydi" sorusuna karşılık Arınç, "12 Haziran'da darbe bekliyordum" dedi. Arınç, şöyle konuştu:

"O zamanlar lojmanlarda kalıyoruz. Darbe olacağı o kadar güçlü söyleniyordu ki…

Hatta benim aklımdaki tarih 12 Haziran’dı…

DYP’li milletvekillerinin yüzde 60'ı darbe beklentisiyle yurtdışına gitmişti.

Refah Partisi’nden bir arkadaşımız dahi yurt dışına gitmedi. Biz buradayız dedik, lojmanlarımız burada biz buradayız dedik.

12 Haziran'da bekleniyordu, 18 Haziran'da Erbakan hoca istifasını vermişti."