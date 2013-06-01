Bülen Arınç: Biber gazı sıkmak yerine ikna yöntemi denenmeliydi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Taksim Gezi Parkı ve çevresinde yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaptı. İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesi'nin aldığı kararı isabetli bulduğunu belirten Arınç, "Burada ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor, topluma en güzel şekliyle anlatılmalıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Taksim Gezi Parkı ve çevresinde yaşanan olaylara ilişkin konuştu. Arınç şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımız, olaylar sırasında aşırı bir şiddet kullanılıp kullanılmadığını veya samimi insanlara bir zarar verilip verilmediğini teftiş veya bir soruşturma başlatmak suretiyle araştırma noktasına gelmiştir. Kaldı ki dün, zannediyorum İstanbul 6'ncı İdare Mahkemesi olacak, acilen verdiği bir kararla buradaki yapılaşmanın yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Mahkemenin kararını doğrusu yerinde ve isabetli buluyorum. İdare, bu mahkeme kararına uymak zorundadır. En azından burada ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor, topluma en güzel şekliyle anlatılmalıdır."

'AVM konusu iftira, ahlaksızlık'

Arınç, "Güya oraya yapılacak AVM'de benim oğlumun da ortaklık payı varmış da biz o yüzden tepki gösteriyormuşuz. Bundan daha büyük bir iftira, bundan daha büyük bir ahlaksızlık düşünemiyorum. Cevabını verdik ama internet dünyasındaki bu tür yalan ve iftiralarla insanların samimi duygularını tahrik etmeye çalışanları kınıyorum ve lanetliyorum. Benim bir tane oğlum var, o da bir firmada ücretli olarak çalışıyor. Babası olarak benim, evladım olarak da onun maaşından başka bir geliri yok. Çok şükür bu bizim iftiharımızdır" dedi.

Yanlış görüntüler

Arınç, şöyle konuştu: "Taksim Gezi Parkı ve çevresinde yaşanan olaylara ilişkin, "Dünkü görüntüler fevkalade zor görüntülerdir, kötü görüntülerdir, yanlış görüntülerdir. Bu gösteriler sırasında zarar gören çevreye duyarlı insanlarımız vardır. Onlar adına çok üzüldüğümü ve onlara 'geçmiş olsun' dileklerimi ifade etmek istiyorum. Maalesef aralarına katılan birtakım provokatörlerin meseleyi farklı bir boyuta çekmek istemeleriyle istenmeyen görüntüler meydana gelmiştir."