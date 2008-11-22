Bulduğunu boynuna dola

Yıllardır süren, boyna bir şeyler sarma “akımı” bu sezonun en gözde, en kolay ve en ucuz uygulanabilir modasına dönüştü. İlla atkı olması şart değil, şal, poşu, eşarp da olur.



Poşu, atkı, eşarp, fular... Boyna dolanabilen her şey kış sezonunda pek makbul. İster kısacık ister dizlere gelecek kadar uzun kullanılıyor. Kimi düğümlüyor kimi boynuna rastgele sarıyor. Sokakta da davette de karşımıza çıkıyor.



Hemen hemen her markanın mağazasına fular, poşu, atkı reyonu eklendi. Zaten böyle bir reyona sahip olanlar çeşitlerini artırdı. GAP’ten Tween’e, Mudo’dan Accessorize’a modeller gırla. Kareliler, çizgililer, saç örgülüler, püsküllüler, batik baskılılar...

Fiyatlar pazarda birkaç YTL’yken lüks markaların etiketini taşıyanların fiyatı 500 YTL’yi buluyor.



Erkekler de en az kadınlar kadar bu modayı takip ediyor. Mesela Brad Pitt ve David Beckham davetlerde, kırmızı halı üzerinde aksesuar olarak atkı ve poşu kullanıyorlar. Ceketinin üzerine atkı dolayan Pitt’in tercihi sezonun moda rengi griden yana. Hugh Jackman çizgili atkı modasının takipçisi. Sarah Jessica Parker seçimiyle leopar deseni trendini yansıtıyor. Lindsay Lohan’ın pembe atkısı ise neredeyse yerleri süpürüyor.

