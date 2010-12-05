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BULDUĞU POŞETİ AÇINCA KOLUNDAN OLDU ADANA (A.A)

05 Aralık 2010 12:35

-BULDUĞU POŞETİ AÇINCA KOLUNDAN OLDU ADANA (A.A) - 05.12.2010 - Adana'da bir hurdacının, yolda bulduğu poşeti evinde açtığı sırada meydana gelen patlamada kolu koptu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi 19149. Sokak'ta oturan, geçimini hurdacılıkla sağladığı belirtilen Abdullah Akarsu (49), sokakta bulduğu poşeti evinde açtığı sırada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle kolu kopan Abdullah Akarsu, Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlama sırasında Abdullah Akarsu'nun eşi Emine ve oğlu Ramazan'ın da evde bulunduğu, evde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğünün bomba uzmanları, evde inceleme başlattı. 

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