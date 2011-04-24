-BULDUĞU CİSİM ELİNDE PATLAYAN ÇOCUK YARALANDI MUŞ (A.A) - 24.04.2011 - Muş'ta, bir ilköğretim okulu öğrencisi, askeri sahada bulduğu cismin elinde patlaması sonucu yaralandı. Zafer Mahallesi'ndeki 49. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait atış poligonuna tel örgüyü aşarak giren ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi A.A. (12), burada bulduğu cismi eve götürdü. Evin önünde oynadığı sırada cismin patlaması sonucu yaralanan A.A, Muş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.