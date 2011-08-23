-Bulduğu 7 bin lirayı polise teslim etti AYDIN (A.A) - 23.08.2011 - Aydın'da, İncirliova-Germencik arasında minibüs şoförlüğü yapan Hüseyin Şen, bir yolcusunun düşürdüğü 7 bin lirayı polise teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağladı. Alınan bilgiye göre, minibüsle Germencik'e yolculuk yapan Seyfettin Güneş, yanında bulunan 7 bin lirasını araçta düşürdü. İncirliova'ya dönüp parasını arayan ancak bulamayan Güneş, daha sonra müracaat ettiği Germencik Minibüs Kooperatifi Başkanı ve minibüsün şoförü Hüseyin Şen'den paranın polise teslim edildiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Seyfettin Güneş, emniyet müdürlüğüne giderek parasını teslim aldı. Söz konusu 7 bin lirayı sattığı aracının karşılığında aldığını, kaybedince çok büyük üzüntü yaşadığını belirten Güneş, ''Ülkemizde dürüst ve iyi niyetli insanların var olmasına ve paramı bulduğuma çok sevindim. Germencik şoförlerine ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim'' dedi. Hüseyin Şen ise yolcuların unutulan eşyasına sahip çıkıp korumak zorunda olduklarını ifade ederek, ''Herkesin bize güvenmesini istiyoruz. Araçta düşürülen 7 bin lirayı önce götürüp emniyete teslim ettik, daha sonra emniyet mensuplarıyla birlikte sahibine ulaşmasını sağladık. Bizim görevimiz bu'' diye konuştu.