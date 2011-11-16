-Buldan: ''Parlamentoda kadın şiddeti yaşandı'' TBMM (A.A) - 15.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verilen Gensoru görüşmelerinde ''kadın şiddeti'' tartışması yaşandı. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in hakkında verdikleri Gensoru önergesinin görüşmeleri sırasında, Şahin'in partisini ve ona oy verenleri ''dinsizlikle'' suçladığını savundu. Kaplan, bu ''kaba ve yaralayıcı'' söz dolayısıyla TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'dan Şahin'e kınama cezası vermesini istedi. Kaplan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, BDP Grubu önüne gelerek ''tehditte'' bulunduğunu da ileri sürdü. Bunun üzerine söz alan Elitaş, ''Ben sizi tehdit etmeye gelmedim. 'Bana bağıramazsınız, burası dağ değil' dedim'' diye konuştu. TBMM mensuplarının millete hizmet etmekle görevli olduğunu belirten Elitaş, ''Kandil'den emir alarak, KCK'dan talimat alarak değil'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, bugün TBMM'nin misyonu ve ruhuna yakışmayacak görüşmeler yapıldığını ifade etti. MHP'nin Gensoruya 'ret' vereceğini dünden ilan ettiğini belirten Şandır, ''Sayın Bakan MHP'yi, BDP'nin yoluna gitmekle suçladınız. Bu hakkınız da değil haddiniz de değil'' dedi. Şandır,''Rüzgar eken fırtına biçer. Bu ülkeyi siz bu hale getirdiniz'' diye konuştu. -Kınama cezası verilsin- Daha sonra söz alan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, şunları söyledi: ''Bugün bu parlamentoda, bu çatı altında kadın şiddeti yaşandı, hem de bir kadından. Sayın Ayşenur Bahçekapılı tarafından bir şiddet gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddet gününde, hem Sebahat hanıma hem de bana karşı fiili saldırıda bulundu. Sayın Başkan önce Sebahat hanımı iteledi, 'Niye buraya geliyorsun, buraya gelmeye hakkın yok' diyerek beni de iteledi ve yerime gönderdi. Sayın Bahçekapılı, bu Mecliste ilk defa bir kadından şiddet görüldü, onu da siz gerçekleştiriniz. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Sayın Başkan, Sayın Bahçekapılı'yı bu konuda özür dilemeye davet ediyorum ve kendisine kınama cezası verilmesini talep ediyorum.'' Bunun üzerine söz alan Bahçekapılı ise ''Ben özür dileyecek hiç bir şey yapmadım'' dedi. Bahçekapılı,''Eğer buradaki milletvekili arkadaşlarım benim grup başkanvekilime hücum edip onu oradan kovarsa, ben grup başkanvekilimi kadın veya erkek olduğuna bakmaksızın korurum. Çünkü onu önce arkadaşım olarak görürüm'' dedi. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da ''Şiddeti Genel Kurulda olumlamak tasvip edilebilir bir durum değildir'' dedi. Mumcu, İçişleri Bakanı Şahin'e ''dinsizlik konusunda özür dilerseniz, maksadınızı aşmış olduğunuzu düşünüyorum'' diyerek söz verdi. Şahin de, ''Kürt halkı dindardır. Dini için canını veren kardeşlerimin dinsiz olduğunu söyleyecek kadar insafsız şekilde bir kez daha gerçek yüzlerini gösterdiler. Kürt halkına kurban olsunlar. Kürt halkının dini üzerinden istismar yapmayı artık bıraksınlar'' dedi.