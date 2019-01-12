Buldan: Leyla Güven'in sesine ses olamazsak daha karanlık süreçler yaşarız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Elimizi Leyla Güven’in eline ulaştıramazsak, bu karanlık günlerin devam ettiği, demokratik siyasetin tasfiye edileceği yeni süreçlerle karşılaşacağız” dedi.

Halkların Demokratik Kongresi 9’uncu Genel Kadın Kogresi’ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaklaşık bir yıldır Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit koşulları olduğunu" belirterek bunların kaldırılması talebiyle başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eyleminin 66'ncı gününe girdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Siyaset yapanlar başta olmak üzere sevgili Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ’ın, Sebahat Tuncel’in ve ismini sayamayacağım yüzlerce binlerce arkadaşımızın cezaevinde rehin tutulduğu bir döneme tanıklık ediyoruz. Bu süreçler bize bir kez daha gösterdi ki, hepimizin üzerinde durması ve yoğunlaşması gereken bu ülkenin kırmızı çizgisi olan bazı hassas noktalar var. Bu noktaların başında tecrit meselesi geliyor. Biz kadınlar tecridin kalkması için ortak bir mücadele yürütemezsek, Leyla Güven’in sesine ses olamazsak, onun çığlığını duyamaz ve elimizi Leyla Güven’e uzatamazsak, bu karanlık günlerin devam edeceği, demokrasinin ayaklar altına alındığı, demokratik siyasetin tasfiye edildiği yeni yeni süreçlerle karşılaşacağımızı belirtmek isterim. "