Buldan: Gönülden bağlı olduğunuz, sizinle şarkılar, türküler söyleyen, saz çalan adayımız olacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı adayını partililere, ’sizin istediğiniz, ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle şarkılar, türküler söyleyen, saz çalan bir aday’ ifadeleriyle anlattı.

Seçim çalışmaları kapsamında Ağrı’ya giden Buldan, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı adayı Türkiye toplumunun kucaklayacağı bir aday olacak. Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz, ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle şarkılar, türküler söyleyen, saz çalan adayımız olacak” dedi.

"Kimse HDP'nin barajın altında kalacağı hayaline kapılmasın"

24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerin ‘Türkiye’nin kaderini ve Kürt halkının geleceğini etkileyeceğini’ söyleyen Buldan’ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

“Hiç kimse HDP'nin barajın altında kalacağı hayaline kapılmasın. Bunu ancak ve ancak rüyalarında görürler. Ağrı'da dört sıfır yapacağız arkadaşlar, size buradan oy verecek hiçbir Ağrılı olmayacak. AKP'den aday adayı olacaklara da sesleniyoruz. Gelin bizden aday adayı olun, gelin başvurularınızı HDP'den yapın.

"Ceylanpınar'da iki polisi katlettiler ve o iki polisin öldürülmesinden sonra AKP hükümeti barış ve müzakere sürecini bitirdi. Orada HDP olarak barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde büyük çaba sarf edildi. Barış ve müzakere sürecini bitirenler sadece bu süreci bitirmekle kalmadılar, HDP'ye oy verenleri, onun yanında duranları ve onun ismiyle siyaset yapanları cezaevine aldılar.

"200 vekil ile parlamentoya gideceğiz, onları tabela partisi haline getireceğiz"

"İşte bu seçimde onların tüm müdahalelerine rağmen daha güçlü şekilde 200 milletvekili ile parlamentoya gideceğiz. Onlarla orada mücadele edeceğiz. Her gittiğimiz yerde onları tabela partisi haline getireceğiz.

"Cumhurbaşkanı adayı Türkiye toplumunun kucaklayacağı bir aday olacak. Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz, ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle şarkılar, türküler söyleyen, saz çalan adayımız olacak. Eğer Ağrı halkı destek verirse birinci turda bizim adayımız kazanacak. İkinci tura fırsat bile vermeyeceğiz. Birinci turda bu işi bitireceğiz. Milletvekili seçiminde de sizin istediğiniz adaylar olacak."