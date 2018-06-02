Buldan: Erdoğan, hiç utanmadan sıkılmadan yalan söylüyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la ilgili olarak, “53 kişinin katili” nitelendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘utanmadan, sıkılmadan yalan söylediğini’ savundu.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Iğdır’da halka seslenen Buldan, dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanı adayının cezaevinde olamayacağını belirterek, "Anayasa Mahkemesi kendi içtihadını uygulamıyor, karar vermiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her gün meydanlarda Demirtaş için 53 kişinin katili olarak bahsediyor. Selahattin Demirtaş'ın davaları özgürlük davalarıdır, düşünce davalarıdır. Cumhurbaşkanı bunları meydanlarda anlatırken hiç utanmadan sıkılmadan insanlara yalan söylüyor. İnsanları kandırıyor. Cesaretin varsa Selahattin Demirtaş'ı çıkart karşına yüzleş onunla. Bu yakıştırmanın ahlaken, vicdanen ve siyaseten büyük bir ayıptır. Ayıptır, günahtır, yazıktır. AKP ve MHP ittifakı Kürt halkının unutmayacağı bir ittifaktır. Cizre ve Şırnak yakılıp yıkılırken Bahçeli, 'Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayın' demişti. Kürt halkı bunları unutmaz" dedi.

"24 Haziran'da AKP'nin ampullerini patlatma zamanı gelmiştir"

HDP İl Başkanlığı önündeki mitingde milletvekili adaylarını tanıtan Buldan, Iğdır’ın sorunlarına da dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Iğdır'a herhangi bize hizmet gelmiyor. Sınır kapıları ticarete ve mazota kapatılıyor. Geçmişte 4 bin TIR sınıra gidiyorken, bugün sadece 400 TIR sınıra gidebiliyor. Sınır kapısını ticarete kapattılar. Biz 'Niçin kapattınız?' diye sorduğumuzda özellikle Ermenistan sınır kapısı için 'Bizim siyasi ilişkilerimiz var, bunun için kapatıyoruz' dediler. Oysa sizin siyasi ilişkileriniz Iğdır halkının 1 aylık geçimini engelliyor. Mazot gelmediği için tarım, hayvancılık bitti. İnsanlar yaylalara, meralara gidemiyor. Yaylaları, meraları yasakladınız, hayvancılığı bitirdiniz. Iğdır halkı bunu hak etmiyor. 24 Haziran'da AKP'nin ampullerini patlatma zamanı gelmiştir. 24 Haziran ilk defa bir başkanlık seçiminin yapılacağı bir tarihtir. Bu tercih ya karanlıktan yana olacak, ya aydınlıktan yana olacak. Ya AKP hükümetine 'tamam' diyeceğiz ya da HDP'ye 'devam' diyeceğiz. Bu ülkeyi olağanüstü halle yöneten, barışı dillendiren herkesi cezaevine koyan AKP hükümetine 'dur' demenin zamanı gelmiştir.”