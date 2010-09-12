Bulaşıkçılık yaparken şöhret oldu

T24- Bulaşıkçılık yaparak geçimini sağlayan 25 yaşındaki Ayi Jihu, albümü 100 milyon satınca Çin'in en ünlü ismi haline geldi. 'Çinli Madonna' diye anılan R&B şarkıcısı Jihu'nunki tam bir başarı öyküsü...



Ailesinin Cambridge’deki restoranında bulaşık yıkayan 25 yaşındaki Ayi Jihu, 100 milyon albüm satarak Çin’in en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. Jihu, restorandaki saati 4 sterlinlik işini bırakıp dünyanın en çok satan şarkıcılarından biri oldu. Artık hayranlarının akınına uğramadan sokakta dolaşamıyor ve yüz binlerce hayranını sahnede coşturuyor. ‘



Çinli Madonna’ diye anılan Jihu’nun açık sözlü ve tahrik edici R&B pop şarkılarına çektiği kliplerinden Çin yönetiminin ise pek memnun olmadığı söyleniyor. Çarşamba günü ailesinin restoranına sürpriz bir ziyarette bulunan Jihu onlara 100 milyon satışın ardından kendisine verilen altın plağı gösterdi. Jihu, “Bulaşıkçılık çok zor bir işti. Her hafta sonu biraz harçlık çıkarabilmek için çalıştım. Sürekli kirliler geliyordu ve bitecek gibi görünmüyordu.



Garson olacak kadar büyüdüğümde çok mutlu olmuştum. Müşteriler için şarkı söyler ve dans ederdim. Bütün istediğim o mutfaktan çıkmaktı. Her şey böyle başladı. Artık bulaşık yıkamıyorum, sadece yemek istiyorum. Çin’de epey ünlüyüm ama Batı’da öyle değilim. Çin’deki şarkıcılar pek benim gibi değil; ben seksi, tahrik ediciyim ve sözümü sakınmıyorum. Çin yönetimiyle ilgili bir sürü sevmediğim şey var ama henüz bir sorun yaşamadım. Ama er ya da geç yaşayacağımı biliyorum. Ailem ve yakınlarım beni görünce çok mutlu oluyor. Sokakta yürüyemiyorum, yalnız çıkmamaya çalışıyorum” diyor.



BM iyi niyet elçisi



13 yaşında ailesiyle daha iyi bir yaşam için İngiltere’ye göç eden Jihu, öğreniminden asla vazgeçmedi ve Middlesex Üniversitesi Ekonomi Bölümün’de okumaya başladı. Mezun olmadan şöhret genç kızı çağırdı. Bir arkadaşı ona bir kayıt yaptı ve plak şirketi de kayıttan çok etkilenerek onu davet etti. Schlep Records ile anlaşma yapan Jihu, 2007’de Çin’e dönerek müzik kariyerine başladı. ‘Try Me sold’ albümü 100 download satışa ulaştı. Son iki yılda 1.6 milyon hayranının karşısında sahne aldı. Ayi Jihu aynı zamanda BM iyi niyet elçilerinden.



