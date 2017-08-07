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Sağlık

Bulaşık süngerleri 5 trilyon bakteri barındırıyor; tuvalet kağıdından daha kirli

Dünyadaki toplam insan nüfusundan 7-8 kat daha fazla bakteri

07 Ağustos 2017 13:29

Almanya’nın Furtwangen Üniversitesinde mikrobiyolog Markus Egert’in yaptığı bir araştırmaya göre, mutfak süngerinin yaklaşık 5 trilyon bakteriye ev sahipliği yaptığı, hatta tuvalet atığından daha kirli olduğu ortaya çıktı.

Vatan'da yer alan habere göre bu bakterilerin çocuklara ve yaşlılara zarar verebileceğini söyleyen mikrobiyolog, "Mutfak süngerleri mikropların en çok bulunduğu yerdir çünkü geniş bir yüzeye sahipler. Genellikle ıslak ve sıcak ortamda bulunan süngerler dünyada yaşayan insanların toplam nüfusundan 7-8 kat daha fazla bakteri içeriyor. Bu yüzden eski dostunuzu çok uzun süre tutmak yerine sık sık, en az haftada bir değiştin" dedi.

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