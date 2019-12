Bulantıya karşı zencefil, tansiyona keten tohumu

Tüm aktarlarda kolayca bulabileceğiniz şifalı bitkileri kullanarak küçük rahatsızlıklarınıza çok pratik ve kolay çözümler üretebilirsiniz. İlaçlara oranla yan etkisi olmayan bu bitkilerin faydaları bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Her birini hem kendiniz, hem de aileniz için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Vatan’da yayımlanan haberde, bitkilerin şifalı özellikleri anlatılıyor:



ALOE



Cildi canlandırıyor sivilceyi önlüyor



Yaklaşık 300 türü bulunan aloe bitkisi, sarısabır olarak da biliniyor. Bitkiden aloe ve aloe vera isimli iki ayrı madde çıkarılıyor. Üzerinde ortalama 15-30 yaprak bulunan bitkinin boyu ise yaklaşık 90 santime ulaşıyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Aloe bitkisinin yiyeceklerdeki tek kullanım alanı alkollü içeceklerle şekerleme ve tatılılar. Eski Mısır’da firavunların ölümünde geleneksel bir cenaze hediyesi olan Aloe, cilt sorunlarını tedavide etkili bir rol oynuyor. Birçok kozmetik üründe de kullanılıyor.



Yararları



Yaraların, yanıkların daha hızlı geçmesini sağlıyor, saç dökülmesinin önüne geçiyor. Cildi nemlendirme ve canlandırma gibi özellikleri bulunuyor. Sivilce sorununu önlemeye de yardımcı.



Fiyatı: 50 YTL (kilo)



BURDOK (Dul Avrat otu)



Romatizma ağrısını dindirmeye yardımcı



Avrupa’nın yerlisi olan ve oradan dünyaya yayılan bitki, ülkemizde dul avrat otu olarak biliniyor. Özellikle gölgelik ve serin yerlerde yetişiyor. Boyları üç metreye kadar çıkabiliyor. Kökleri ise 60-70 santime kadar uzuyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Japon ve Çin mutfağında, suda kaynatılarak ya da çiğ halde tüketiliyor. Ayrıca bu bitki, deriye sağladığı yarar nedeniyle kozmetik endüstrisinde de kullanılıyor. En sık kullanım şekli bitkinin yaprakları ve çekirdekleri kaynatılması ve “çay” gibi içilmesi.



Yararları



İştahı açar, romatizma ağrılarını önler. Müshil etkisi yapar. Sivilceleri giderir. Dul avrat otunun bilimsel deneylerde, tümör oluşumunu da önlediği belirledi. Ayrıca gut hastalığının tedavisinde yardımcı oluyor. Fiyatı: 2.5 YTL (50 gram)



MELEKOTU



Sindirimi düzenliyor yorgunluk için bire bir



İzlanda ve İskandinav ülkeleri gibi Avrupa’nın soğuk ülkeleri ve Rusya’da yetişen beyaz çiçekli melekotu, özellikle Çin’in geleneksel bitkisel tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutuyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Yiyeceklere parlak ve göz alıcı renkler katmaya yarayan melekotu özellikle pasta ve şekerleme yapımında kullanılıyor. Ayrıca bitkinin kökü cin üretiminde işe yarıyor. Bitkisel tedavi için bitkinin çekirdeği tercih ediliyor.



Yararları



Ülser tedavisinde kullanılan melekotu, bronşit, soğuk algınlığı, yorgunluk ve romatizmaya da çare olarak sunuluyor. Yüksek tansiyonu dengeliyor ve kabızlığa çözüm sunuyor. İştahı açmak için de kullanılabiliyor. Fiyatı: 150 YTL (kilo)



ZENCEFİL



Soğuk algınlığında etkili, otomobil tutmasını önlüyor



Yunan ve Romalılar tarafından 10’uncu yüzyılda baharat olarak ve hastalıkların tedaviside kullanılan zencefil, güney doğu Asya’dan tüm dünyaya yayıldı. 30 ile 100 santim yüksekliğindeki bitkinin kökü bitkisel tedavide en çok kullanılan kısmı.



Kullanım alanı ve içeriği



Zencefil, bisküvi, puding, kek ve çorba gibi birçok yiyeceği tatlandırmak için kullanılıyor. Ayrıca zencefilin yağı da bulunuyor. Bu bitkinin bitkisel tedavide birçok kullanım alanı bulunuyor.



Yararları



Sindirimi kolaylaştıran ve gaz giderici özellikleriyle tanınıyor. Soğuk algınlığının önüne geçmede önemli bir rol oynuyor. Arabada hareket yüzünden mide bulantısının önüne geçiyor. Fiyatı: 5 YTL (50 gram)



ÇUHAÇİÇEĞİ



Cildi nemlendiriyor karaciğeri koruyor



Kuzey Amerika’nın yerlisi olan çuhaçiçeği bunun dışında Avrupa’nın 15 ülkesinde daha yetiştiriliyor. Ortalama bir çuhaçiçeği bitkisinin boyu 30 ile 150 santim arasında değişiyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Bitki daha çok kökü için yetiştiriliyor ve kökünden elde edilen yağın fayda sağladığı tahmin ediliyor. Çuhaçiçeğinin yaprakları, filizi, kökü ve tohumları Amerikalı yerliler tarafından yemek yapmak için kullanılıyordu. Günümüzde çuhaçiçeğinin yağı günlük beslenmeye destek olarak alınıyor.



Yararları



Egzama, sivilce, hiperaktivite, romatizma ağrılarına iyi geliyor. Kalp hastalığı ve alkol yüzünden karaciğerde meydana gelebilecek olan hasar tehlikelerini azaltıyor. Vücut losyonu, sabun ve şampuan gibi kozmetik ürünlerde sıkça kullanılan çuhaçiçeği, cildi nemlendirmeye de yardımcı. Kaynatarak içildiğinde astım ve öksürüğü yumuşatıyor. Fiyatı: 3 YTL (50 gram)



ISIRGAN OTU



Birası bile üretildi vücudu arındırıyor



Yabani bir ot olan ısırgan otu, Avrupa’dan dünyanın dört bir yanına yayıldı. Batan tüyleriyle bilinen bitki, 1.5 metrelik boyu ulaşabiliyor. Erkek ve dişi olmak üzere cinslere ayrılıyor. Her bölümü bitkisel tedavide kullanılıyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Bitkinin ortasındaki 15 santimlik bir kısmı, ıspanak benzeri bir yemek yapmak için kullanılıyor. Isırgan otunun çorba, bira ve çay yapımında da kullanıldığı biliniyor. Bitki, C vitamini, demir, kalsiyum ve potasyum bakımından oldukça zengindir.



Yararları



Vücudu toksinlerden arındırıyor, tansiyon ve kan şekerini dengeleyebiliyor. Kansızlık, romatizma ve gut tedavisinde de işe yarayabiliyor. Saç dökülmesi, böcek ısırması ve burun kanaması için de cilde sürülebilir. Fiyatı: 2.5 YTL (50 gram)



SUSAM



Kalsiyum kaynağı baş dönmesini önler



İlk olarak Afrika’da ortaya çıkan susam, dünyanın ilk yağ üretilen tohumu. Şu anda dünyanın en büyük susam üreticileri ise Çin, Hindistan, Afrika, ABD ve Orta ve Güney Amerika. Susamın beyaz, sarı, gri, kırmızı, kahverengi ve siyah renkleri bulunuyor, bir çekirdek ortalama 4 mm boyutunda.



Kullanım alanı ve içeriği



Susam çekirdekleri çorba, sebze yemekleri, ekmek ve hamur işleri gibi birçok yemeğe serpiştirilebilir. Tahin de iyi bir susam kaynağıdır. Susam çekirdekleri sağlıklı olan doymamış yağ içerir. Susamın içindeki besinlerin hiçbiri sağlığa zararlı değildir.



Yararları



Kalsiyum, lifler, fosfor, demir, B ve E vitamini içeriyor. Ancak içeriğindeki fosforun vücutta emilimi kalsiyum ve demir maddeleri yüzünden daha az faydalı etki gösterir. Susam, baş dönmesi, bulanık görme ve kabızlık şikâyetlerini gidermek için kullanılabilir. Fiyatı: 20 YTL (kilosu)



MELİSA



Çayını içmek sakinleştiriyor



Türkiye’de oğul otu olarak bilinen melisa bitkisi, neredeyse 2000 yıldır yetiştiriliyor. Önceleri arıların bal yapması için üretilen bitki en çok çay halinde tüketiliyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Çevreye limon kokusu yayan melisa bitkisi, sarı, beyaz ve pembe çiçekleriyle tanınıyor. Bitkisel tedavilerde ise daha çok bitkinin gövde kısmı, yaprakları ya da bitkinin yağı kullanılıyor. Melisa, çoğunlukla omlet, salata, soslar ve balık yemeklerine katılıyor.



Yararları



Melisa çayı, sinirleri yatıştırmada oldukça etkili. Sindirimi kolaylaştırıyor ve depresyonun önüne geçiyor. Vücuda sürüldüğünde böcek ısırığı ve uçuklarda işe yarıyor. Ayrıca içinde antioksidan maddeler bulunduğu için kansere karşı da koruma sağlıyor. Fiyatı: 2.5 YTL (50 gram)



PAPATYA



Ferahlatıcı etkisi var yaraları tedavi ediyor



Özellikle bahar aylarında kendini gösteren bu bitkinin Türkiye’de 133 dünyada ise 25 bin türünün olduğu sanılıyor. Bitki, antik Roma’dan bu yana hastalıkların tedavisinde kullanıldı. Ferahlatıcı bir tada sahip olan bitkinin çayı da bulunuyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Papatyanın çiçeğinden yağı çıkarılabiliyor. Ayrıca papatya alkollü, alkolsüz içecekler, süt ve süt ürünleri, hamur işleri ve pudinglerde de tatlandırıcı aroma olarak kullanılabiliyor.



Yararları



Papatya çayı sindirimi düzenliyor, iştahı açıyor. Sakinleştirici özelliği var. Yağı vücuda sürüldüğünde yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Antioksidanlarla kanserden koruyor. Fiyatı: 3.5 YTL (100 gram)



ÖKSEOTU



Kanseri yenmek için tedavi umudu



Avrupalı rahipler, ökseotunu sihirli güçlere sahip bir bitki olarak görüyordu. Ancak bilim adamlarına göre ökseotu diğer ağaçlar üzerinde büyüyen bir parazit. Üç metrelik bitki, küçük, beyaz ve yapışkan meyveleriyle tanınıyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Çiğ olarak tüketildiğinde ökseotu zehirli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden de bir uzman kontrolünde kullanılması gerekir. Tansiyonu düşürmeye, kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğu tahmin ediliyor.



Yararları



Bu bitkinin kansere karşı tedavide kullanılması için bilim adamları birçok araştırma yürütüyor. Ökseotundaki birçok protein kanser hücrelerini yok etmede etkili. Sürüldüğündeyse romatizma ve varis şikâyetlerini dindirebiliyor. Fiyatı: Solüsyon şeklinde 20 YTL



KETEN TOHUMU



7000 yıllık tarihi var tansiyonu dengeliyor



İnsanlık tarihinde bilinen en eski bitkilerden biri olan keten tohumu, neredeyse 7000 yıldır yetiştiriliyor. İlk kez Akdeniz çevresinde ortaya çıktığı tahmin edilen bitkinin boyu 160 santime kadar uzayabiliyor ve 4 mm’lik koyu kahverengi parlak tohumlar veriyor.



Kullanım alanı ve içeriği



Yüzde 40 ve yüzde 25 proteinden oluşan keten tohumu, boya ve cila yapımında ancak dünyanın birçok yerinde de yemek için kullanılıyor. Tohumun kabuğu rahatlatma özelliğine sahip. Ancak tohumu kullanmadan önce kaynatmak tavsiye ediliyor.



Yararları



Yüzyıllardan beri öksürük, boğaz ağrısı ve egzama gibi şikâyetlerin tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Araştırmalar dengeli bir beslenme programıyla keten tohumunun tansiyonu düşürdüğünü ortaya koydu. Fiyatı: 8 YTL (kilo)