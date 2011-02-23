-BULANIK'TA SARSINTILAR DEVAM EDİYOR MUŞ (A.A) - 23.02.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde sarsıntılar sürerken, vatandaşların bir kısmı geceyi dışarıda geçiriyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ilçede sarsıntılar 2.5-3.0 arasındaki büyüklüklerde devam ediyor. Sarsıntılar yüzünden ilçe merkezindeki vatandaşların bir kısmı geceyi dışarıda araçlarında, bir kısmı da kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda geçiriyor. Hafif kar yağışının olduğu ilçede, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan vatandaşlar, ev ve işyerlerinden temin ettikleri elektrikle ısınmaya çalışıyor. Bu arada Türk Kızılayı'nca, Muş'tan bir tır dolusu çadır, battaniye ve sobadan oluşan yardım malzemesi de ilçeye getirilmek üzere yola çıkarıldı. Söz konusu malzemelerin yarın vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi. Bulanık Kaymakamı Ferit Görükmez, artçı sarsıntılarda şu ana kadar köylerde herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisinin kendilerine ulaşmadığını, daha önce tespit edilen hasarlı evlerdeki hasar oranlarının ise arttığını, vatandaşların da bu konuda bilgilendirildiğini söyledi.