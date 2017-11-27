Bulancak'ta kahvehanede başlayan tartışma cinayetle bitti

Hakan KABAHASANOĞLU/BULANCAK (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Bulancak ilçesinde Ş.K., kahvehanede tartışmaya başladığı İbrahim Pehlivan\'ı (64), sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü.

Bulancak\'ın İhsaniye Mahallesi\'nde, dün gece, Ş.K. ile İbrahim Pehlivan arasında kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarken, Ş.K., üzerindeki tabancayla Pehlivan\'a ateş etti. Kanlar içinde kalan İbrahim Pehlivan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekiler, ifadelerinde, Ş.K.\'nin kendisine silah çeken Pehlivan\'a \'Adam öyle vurulmaz böyle vurulur\' diyerek ateş ettiğini iddia etti. Polis, cinayetin ardından kaçan Ş.K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.