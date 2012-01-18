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Bulanan kafatası sayısı 15'e çıktı DİYARBAKIR (A.A)

18 Ocak 2012 19:25

-Bulanan kafatası sayısı 15'e çıktı DİYARBAKIR (A.A) - 18.01.2012 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, tarihi İçkale'de insan kafatasları bulunması üzerine başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar 15 kişiye ait kafatası ve bunlara ait çok sayıda insan kemiği çıkarıldığını bildirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ocak 2012 günü Sur ilçesi İçkale mevkisinde bulunan eski cezaevi yanında Diyarbakır Müze Müdürlüğü görevlilerince kanal alt yapı çalışmaları sırasında 8 meçhul insan kafası ile insana ait olduğu düşünülen çok sayıda kemiklerin bulunması üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Kazı çalışmalarının ilk günlerinde elde edilen kemiklerin ''DNA'ların tespitinin mümkün olup olmadığı ve ölüm tarihinin belirlenmesi'' için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği bildirilen açıklamada, ''Daha sonraki günlerde elde edilen kemikler ise başsavcılığımızca muhafaza altına alınmış olup, bunların da bilahare Adli tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesi palanlanmaktadır. Soruşturma kapsamında kazı çalışmalarının başladığı günden bu yana 15 kişiye ait kafatası ve bunlara ait çok sayıda insan kemiği çıkarılmıştır'' denildi. -Personel görevlendirilmesi için valiliğe talepte bulunuldu- Olay yerinin SİT alanı ilan edilmiş olması nedeniyle iş makineleriyle çalışma imkanı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle kazı çalışmalarının kazma ve küreklerle hassas şekilde yürütülmeye çalışıldığı ancak, kazı yapılacak yerin çok geniş bir alandan oluşması nedeniyle bu şekilde çalışmaların sürdürülmesi halinde kazı işinin aylarca süreceği, soruşturmanın etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesinin de mümkün olamayacağı kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bu süre boyunca olay mahallinde sürekli güvenlik önlemlerinin alınmasında da güçlükler olabileceği değerlendirilmiş ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün olağanüstü gündemle toplanarak, olay mahallinde iş makineleriyle kazı yapılması yönünde karar aldırması için Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nden talepte bulunulmuştur. Yine kazı çalışmalarında görevli işçi sayısının yetersiz olması nedeniyle kazı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettirilip neticelendirilmesi bakımından, kamu kurumlarında çalışan yeter sayıda personellerin görevlendirilmesi için Diyarbakır Valiliği'nden talepte bulunulmuştur.'' Soruşturmanın halen devam ettiği belirtilen açıklamada, kazı çalışmaları ile ilgili gelişmeler hakkında gerek duyulduğunda yazılı bilgi verileceği kaydedildi.

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