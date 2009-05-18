Bulak: Futbolun adaleti yok



Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Eskişehirspor maçında kazanmayı hak eden taraf olmalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.





Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, futbolun bazen adaleti olmadığını ama gösterdikleri mücadelenin önümüzdeki haftalarda kazanma adına bir ışık olduğunu söyledi.



Bulak, maçın ardından yaptığı açıklamada, sahadaki oyuncularının iyi mücadele ettiğini ama şanssız bir şekilde maçı kaybettiklerini belirtti.



Son derece istekli ve arzulu bir oyun sergilediklerini ifade eden Bulak, ''Futbolda yarım hata yapmayacaksın. Bizim de şanssızlığımız bu. Yarım pozisyon verdik, vurdu ve 2-1 mağlup olduk. Maalesef futbolun bazen adaleti yok. Ama gösterilen mücadele önümüzdeki haftalarda kazanma adına bir ışıktır. İki tane maçımız var. Eskişehirspor karşısında sergilediğimiz mücadeleyi Fenerbahçe'ye karşı da ortaya koyduğumuzda, oradan puanla döneceğimize inanıyorum. Oyuncuların gösterdiği mücadeleden memnunum. Biz bu ligde kalacağız. Bunu iddialı olarak söylüyorum'' dedi.



Bulak, bir gazetecinin, taraftarların istifa çağrısında bulunduğunu hatırlatması üzerine, ''İstifa edip kaçmak çok kolay. Ama biz bunları düşünmüyoruz. Son iki maçı da alıp, yolumuza devam edeceğiz'' dedi.



Aynı gazetecinin, ''Siz bana provokatör demiştiniz. Bu maçı siz provoke ettiniz'' diye tepki göstermesi üzerine Bulak, Eskişehir'den gelen gazetecilere maçın kendisi tarafından provoke edilmiş bir görüntüsü olup olmadığını sordu.



Maçta birçok pozisyon bulduklarını, kazanma adına her şeyi yaptıklarını dile getiren Bulak, ''Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok şanssız goller yedik. Bu maçı kimse provoke etmedi. Bu ligden de düşmeyeceğiz. Önümüzdeki iki maçı da aldıktan sonra gelip ben de sana soru soracağım'' diye konuştu.



ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise lig sonu yaklaştıkça stresli maçların oynanmaya başlandığını söyledi.



Konyaspor ve kendileri için zorlu bir maç olduğunu ifade eden Çalımbay, ''Mutlaka buradan puan almamız gerekiyordu. Tek düşüncemiz galibiyetti. Galibiyet için oynadık. Mağlup durumdayken bile maçtan kopmadık. Sonradan yaptığımız değişiklikler de etkili oldu. İyi bir oyun oynadık. Çok iyi pozisyonlar yakaladık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Telafisi olmayan maçlar oynanıyor. 2 maçımız kaldı. Bu maçlardan da iyi sonuçlar alıp bu sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz'' dedi.



