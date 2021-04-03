Buket İlhan'ın şüpheli ölümü; zanlılar adliyeye sevk edildi

Konya'da kaybolduktan bir gün sonra boş bir arazide silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan'ın ölümüyle ilgili 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

1 Nisan perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Konya'nın Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Mezarlığı yakınında meydana gelen olayda, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 20 yaşındaki Buket İlhan’ın naaşı yol kenarındaki boş arazide bulundu. İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından dün Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesi’nde toprağa verildi.



Olayla ilgili İlhan'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile arkadaşı Serkan Ş. ve onun babası Abdullah Ş. gözaltına alındı. Batuhan B., ifadesinde İlhan'ın intihar ettiğini öne sürerek, "Panikleyip, arkadaşım Serkan Ş.'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş. ile geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar'' dedi.

Buket'in kapalı bulunan telefonu incelenecek

Bahriye Buket İlhan’ın sosyal medya hesabından kısa süre önce yaptığı paylaşımda; "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim" dediği, yakınlarına veda edip ailesinden özür dilediği ortaya çıktı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bahriye Buket İlhan'ın olayın yaşandığı arazide kapalı halde bulunan cep telefonu da incelemek üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)